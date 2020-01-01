Волинянам розповіли, як діяти, якщо вкусив кліщ





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Зазвичай, кліщі нападають у затінених частинах лісу з густими заростями трави та дрібних чагарників. На людині улюбленими місцями для укусу кліщів є голова, ключиці, пахви і пахові складки.



Чи можна не помітити напад кліща?



Кліщ разом зі слиною виділяє анестезуючу рідину, що робить укус практично безболісним, і тільки через декілька годин виникає відчуття болю. Дорослих кліщів, які присмокталися, можна помітити через 2-3 дні: в місці наявності кліща з’являються припухлість, свербіж, почервоніння, сам кліщ збільшується у розмірах. Нападають і зовсім маленькі, майже прозорі німфи (статевонезріла стадія кліща), чого людина може й не помітити.



Кліщ присмоктується протягом 15-20 хвилин. Якщо його помітити одразу, буде легше видалити. Чим більше часу пройде від присмоктування кліща, тим більша вірогідність зараження.



Що робити, якщо на людину напав кліщ?



Якщо до тіла людини присмоктався кліщ, слід якомога швидше його зняти. Якщо є така можливість, то звернутись до травмпункту (він працює цілодобово), де кліща видалять, оброблять місце укусу та нададуть рекомендації.



Як видалити кліща самостійно?



Якщо немає можливості звернутись до лікаря, видалення кліща проводять самостійно: розхитуючи кліща з боку вбік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку треба закріпити між хоботком кліща та шкірою людини, слід повільно його видалити разом з хоботком. Обережно, щоб не розчавити, оскільки зараження також може відбутися при попаданні випорожнень кліща на шкіру з наступним їх втиранням при розчісуванні.



Після видалення, не торкайтеся до слизових оболонок, ретельно вимийте руки з милом, кліща необхідно спалити і обов’язково звернутися до лікаря-інфекціоніста.



Що робити з видаленим кліщем?



Видаленого кліща слід помістити на шматок вологої марлі у флакон, пробірку, інший чистий скляний посуд, щільно закрити кришкою з проколами. Лабораторному дослідженню підлягають цілі непошкоджені, живі кліщі зразу ж після видалення з людини та не напиті кров`ю. При неможливості швидкої (в день видалення) доставки матеріалу в лабораторію, кліщі потрібно зберігати в умовах холодильника при +4-8*С не довше 2-х діб.



Прийом кліщів для досліджень на бореліоз проводять в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55, контактний телефон 23-39-41, 23-39-60.



Чи потрібно спостерігати за станом здоров’я після видалення кліща?



Всім особам, які зазнали нападу кліща, рекомендують проводити щоденно термометрію протягом двох тижнів і стежити за самопочуттям.



У разі появи будь-яких ознак захворювання: підвищення температури тіла, почервоніння, припухлості на шкірі в місці укусу необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста.



Яких правил необхідно дотримуватися щоб захистити себе від нападу кліщів?



Використовувати засоби особистого захисту від кліщів. Ефективними є репеленти, тобто речовини, які їх відлякують. При виникненні алергічних реакцій необхідно звернутись до лікаря.



При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендують одягати світлий однотонний одяг, з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб було легше помітити кліщів, які наповзають. Голову покривати головним убором.



Через кожні 2 години прогулянки необхідно проводити само- та взаємоогляд ще раз вдома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям, пахвові западини, спину.



Якщо вирішили ночувати на природі, місце для відпочинку і нічного сну необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м.



Краще відпочивати на відкритій місцевості, на сонячних галявинах (кліщі не переносять сухих місць і прямих сонячних променів).



Вдома треба одразу прийняти душ, змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів!



Не заносьте в будинок букети польових квітів з лісу, так як на них можуть бути кліщі.



Систематично оглядайте домашніх тварин після прогулянок у парку, виходу на природу.

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