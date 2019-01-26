7 п'яних пацієнтів та 23 – з переломами: як минули вихідні дні у луцьких медиків
Сьогодні, 21:55
За минулі вихідні до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні звернулись 93 людини.
Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.
Зокрема, 11 липня у приймальне відділення лікарні поступила 67-річна мешканка Луцька, яка впала з високого дерева, коли обривала вишні.
"При обстеженні у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень, - розповів лікар - анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Ігор Максимчук.
Наразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.
Лікар закликає всіх бути обережними.
"Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити", - наголошують медики.
Загалом за минулі вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 78 пацієнтів, з них 63 госпіталізували, а 15 надали амбулаторну допомогу.
У травмпункт звернулися 93 травмованих, з них - 23 людини з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина. 19 разів викликали вузьких спеціалістів додому. В операційному блоці виконали 31 оперативне втручання.
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Про це інформують на сторінці медзакладу у facebook.
Зокрема, 11 липня у приймальне відділення лікарні поступила 67-річна мешканка Луцька, яка впала з високого дерева, коли обривала вишні.
"При обстеженні у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень, - розповів лікар - анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Ігор Максимчук.
Наразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.
Лікар закликає всіх бути обережними.
"Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити", - наголошують медики.
Загалом за минулі вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 78 пацієнтів, з них 63 госпіталізували, а 15 надали амбулаторну допомогу.
У травмпункт звернулися 93 травмованих, з них - 23 людини з переломами. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина. 19 разів викликали вузьких спеціалістів додому. В операційному блоці виконали 31 оперативне втручання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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