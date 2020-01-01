Обривала вишні: у Луцьку госпіталізували жінку, яка впала з дерева, вона – у тяжкому стані





Про це інформують на сторінці медзакладу в



"При обстеженні у постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень", - розповів лікар-анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Ігор Максимчук.



Наразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.



Лікар закликає всіх бути обережними.



"Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити", - наголосив медик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 липня у приймальне відділення Луцької міської клінічної лікарні поступила 67-річна мешканка Луцька, яка впала з високого дерева, коли обривала вишні.Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook "При обстеженні у постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень", - розповів лікар-анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапіїНаразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.Лікар закликає всіх бути обережними."Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити", - наголосив медик.

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