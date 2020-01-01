Обривала вишні: у Луцьку госпіталізували жінку, яка впала з дерева, вона – у тяжкому стані
Сьогодні, 22:26
11 липня у приймальне відділення Луцької міської клінічної лікарні поступила 67-річна мешканка Луцька, яка впала з високого дерева, коли обривала вишні.
Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.
"При обстеженні у постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень", - розповів лікар-анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Ігор Максимчук.
Наразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.
Лікар закликає всіх бути обережними.
"Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити", - наголосив медик.
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Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.
"При обстеженні у постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом променевої кістки, забій легень", - розповів лікар-анестезіолог відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Ігор Максимчук.
Наразі хвора з політравмою знаходиться у тяжкому стані.
Лікар закликає всіх бути обережними.
"Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень, щоб потім у 10 разів більше витрачати на лікування. А старшим людям категоричним чином цього не варто робити", - наголосив медик.
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Коментарі 1
"Не варто лізти на високі дерева за вишнями, 1 кілограм яких на ринку коштує 10 гривень" - якщо всі перестануть лазити на дерева то звідки вишні візьмуться на ринку?
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