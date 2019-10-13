Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип





Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Зимнівської сільської ради, інформують на



Конкурс проводять з метою створення та визначення найкращого логотипа та гасла Зимнівської об’єднаної територіальної громади, який будуть використовувати в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу Зимнівської ОТГ в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного, економічного та соціального потенціалу громади.



У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Участь у конкурсі безкоштовна. Допускають конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:



− логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);



− гасло (ключова ідея).



Конкурс проходить з 13-го липня по 3-тє серпня включно.



Вибрані роботи-фіналістів оприлюднять на вебсайті та фейсбук-сторінці Зимнівської ОТГ та проведуть онлайн-голосування.



Переможе конкурсна робота, яка набере найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні. Переможець отримає грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зимнівська сільська рада оголосила конкурс на розробку логотипу та гасла об’єднаної територіальної громади.Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Зимнівської сільської ради, інформують на сайті ОТГ.Конкурс проводять з метою створення та визначення найкращого логотипа та гасла Зимнівської об’єднаної територіальної громади, який будуть використовувати в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу Зимнівської ОТГ в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного, економічного та соціального потенціалу громади.У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Участь у конкурсі безкоштовна. Допускають конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:− логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);− гасло (ключова ідея).Конкурс проходить з 13-го липня по 3-тє серпня включно.Вибрані роботи-фіналістів оприлюднять на вебсайті та фейсбук-сторінці Зимнівської ОТГ та проведуть онлайн-голосування.Переможе конкурсна робота, яка набере найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні. Переможець отримає грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.

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