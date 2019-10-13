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Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип

Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип
Зимнівська сільська рада оголосила конкурс на розробку логотипу та гасла об’єднаної територіальної громади.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Зимнівської сільської ради, інформують на сайті ОТГ.

Конкурс проводять з метою створення та визначення найкращого логотипа та гасла Зимнівської об’єднаної територіальної громади, який будуть використовувати в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу Зимнівської ОТГ в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного, економічного та соціального потенціалу громади.

У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Участь у конкурсі безкоштовна. Допускають конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:

− логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

− гасло (ключова ідея).

Конкурс проходить з 13-го липня по 3-тє серпня включно.

Вибрані роботи-фіналістів оприлюднять на вебсайті та фейсбук-сторінці Зимнівської ОТГ та проведуть онлайн-голосування.

Переможе конкурсна робота, яка набере найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні. Переможець отримає грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.

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Теги: Зимнівська ОТГ, гасло, логотип
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