Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип
Сьогодні, 05:21
Зимнівська сільська рада оголосила конкурс на розробку логотипу та гасла об’єднаної територіальної громади.
Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Зимнівської сільської ради, інформують на сайті ОТГ.
Конкурс проводять з метою створення та визначення найкращого логотипа та гасла Зимнівської об’єднаної територіальної громади, який будуть використовувати в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу Зимнівської ОТГ в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного, економічного та соціального потенціалу громади.
У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Участь у конкурсі безкоштовна. Допускають конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:
− логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);
− гасло (ключова ідея).
Конкурс проходить з 13-го липня по 3-тє серпня включно.
Вибрані роботи-фіналістів оприлюднять на вебсайті та фейсбук-сторінці Зимнівської ОТГ та проведуть онлайн-голосування.
Переможе конкурсна робота, яка набере найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні. Переможець отримає грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.
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Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Зимнівської сільської ради, інформують на сайті ОТГ.
Конкурс проводять з метою створення та визначення найкращого логотипа та гасла Зимнівської об’єднаної територіальної громади, який будуть використовувати в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямований на формування позитивного іміджу Зимнівської ОТГ в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного, економічного та соціального потенціалу громади.
У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Участь у конкурсі безкоштовна. Допускають конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації громади:
− логотип (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);
− гасло (ключова ідея).
Конкурс проходить з 13-го липня по 3-тє серпня включно.
Вибрані роботи-фіналістів оприлюднять на вебсайті та фейсбук-сторінці Зимнівської ОТГ та проведуть онлайн-голосування.
Переможе конкурсна робота, яка набере найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні. Переможець отримає грошову винагороду в сумі 1 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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