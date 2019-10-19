Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО





Прибиральники чистять річки від побутового сміття, перебуваючи по пояс у воді зі сміттям. Про це повідомляє



"Ці сміливі прибиральники вулиць ймовірно мають найгіршу роботу в світі, оскільки вони працюють очищуючи річки від сміття, щоб допомогти очистити водойми Бангладеш", - йдеться у повідомленні.



Чоловіки працюють у воді, повній сміття. Хтось стоїть по пояс, а хтось навіть під підборіддя.





За інформацією видання, річки у Бангладеш є одними з найзабрудненіших водойм світу.



У Бангладеш будь-які відходи, включаючи промислові, скидають, переважно, у водойми.



Найбільшу річку в країні Буріганга визнали біологічно мертвою. Щодня до неї потрапляє близько 1,5 мільйонів кубометрів шкідливих речовин, включаючи хімічне та побутове сміття, медичні відходи, трупи тварин. Однак мешканці столиці держави купаються в річці та перуть у водоймі білизну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботу сміттєприбиральників у столиці Бангладеш місті Дакка назвали "найгіршою працею у світі".Прибиральники чистять річки від побутового сміття, перебуваючи по пояс у воді зі сміттям. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на британське видання Daily Mail "Ці сміливі прибиральники вулиць ймовірно мають найгіршу роботу в світі, оскільки вони працюють очищуючи річки від сміття, щоб допомогти очистити водойми Бангладеш", - йдеться у повідомленні.Чоловіки працюють у воді, повній сміття. Хтось стоїть по пояс, а хтось навіть під підборіддя.За інформацією видання, річки у Бангладеш є одними з найзабрудненіших водойм світу.У Бангладеш будь-які відходи, включаючи промислові, скидають, переважно, у водойми.Найбільшу річку в країні Буріганга визнали біологічно мертвою. Щодня до неї потрапляє близько 1,5 мільйонів кубометрів шкідливих речовин, включаючи хімічне та побутове сміття, медичні відходи, трупи тварин. Однак мешканці столиці держави купаються в річці та перуть у водоймі білизну.

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