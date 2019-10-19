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Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО

Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО
Роботу сміттєприбиральників у столиці Бангладеш місті Дакка назвали "найгіршою працею у світі".

Прибиральники чистять річки від побутового сміття, перебуваючи по пояс у воді зі сміттям. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на британське видання Daily Mail.

"Ці сміливі прибиральники вулиць ймовірно мають найгіршу роботу в світі, оскільки вони працюють очищуючи річки від сміття, щоб допомогти очистити водойми Бангладеш", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки працюють у воді, повній сміття. Хтось стоїть по пояс, а хтось навіть під підборіддя.

Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО
Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО
Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО

За інформацією видання, річки у Бангладеш є одними з найзабрудненіших водойм світу.

У Бангладеш будь-які відходи, включаючи промислові, скидають, переважно, у водойми.

Найбільшу річку в країні Буріганга визнали біологічно мертвою. Щодня до неї потрапляє близько 1,5 мільйонів кубометрів шкідливих речовин, включаючи хімічне та побутове сміття, медичні відходи, трупи тварин. Однак мешканці столиці держави купаються в річці та перуть у водоймі білизну.

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Теги: Бангладеш, річка, сміття, відходи
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