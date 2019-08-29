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Волинянина судили, бо взяв без дозволу в товариша мопед

Волинянина судили, бо взяв без дозволу в товариша мопед
Суд оголосив вирок за фактом крадіжки транспортного засобу.

31-річний ковельчанин, перебуваючи у нетверезому стані на подвір’ї будинку 39-річного жителя селища Голоби, таємно викрав мопед «Musstang», пише Ковель медіа.

Це трапилося 29 березня цього року приблизно о 21-й годині.

Поліція викрила злодія наступного ранку. Цікаво, що транспортний засіб знаходився на подвір’ї господаря, але зовсім в іншому місці. Правоохоронці вилучили викрадений мопед та відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

В судовому засіданні обвинувачений розповів, що того вечора випивав разом із потерпілим, а потім без дозволу останнього взяв мопед та поїхав за спиртним. Повернувся до будинку на мопеді під ранок, тому не будив господаря, а ліг спати на вулиці. Зранку його розбудили працівники поліції.

Він просив суд врахувати його стан здоров’я та не позбавляти волі.

Господар «залізного коня» підтвердив пиятику разом із обвинуваченим та іншими особами. Сказав, що через сп’яніння обвинувачений поводив себе неадекватно, тому він не впустив його в будинок, сподіваючись, що він піде додому. Дозволу користуватись мопедом не давав. Через деякий час гості помітили відсутність мопеда, тому про викрадення повідомили поліцію. Сам же хазяїн перебував у такому стані, який не дозволяв йому спілкуватись з правоохоронцями.

Ковельський міськрайонний суд своїм вироком призначив ковельчанину покарання у вигляді обмеження волі на три роки, але з однорічним випробувальним терміном.


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Теги: мопед, поліція, крадіжка, суд
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