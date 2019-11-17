Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 07:10
Оголосили відкриті торги з пошуку виконавця робіт з реконструкції частини приміщень Любомльського ТМО.
Оголошення оприлюднили на єдиному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі Prozorro, пише Район.Бізнес.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22 липня, аукціон має розпочатися 23 липня. Очікувана вартість замовлення – 6,47 мільйона гривень.
Роботи мають завершити до 1 жовтня 2020 року.
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Оголошення оприлюднили на єдиному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі Prozorro, пише Район.Бізнес.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22 липня, аукціон має розпочатися 23 липня. Очікувана вартість замовлення – 6,47 мільйона гривень.
Роботи мають завершити до 1 жовтня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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