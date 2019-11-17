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Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень

Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень
Оголосили відкриті торги з пошуку виконавця робіт з реконструкції частини приміщень Любомльського ТМО.

Оголошення оприлюднили на єдиному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі Prozorro, пише Район.Бізнес.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22 липня, аукціон має розпочатися 23 липня. Очікувана вартість замовлення – 6,47 мільйона гривень.

Роботи мають завершити до 1 жовтня 2020 року.

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Теги: лікарня, Любомль, реконструкція, тендер
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