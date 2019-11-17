Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень





Оголошення оприлюднили на єдиному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі Prozorro, пише

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22 липня, аукціон має розпочатися 23 липня. Очікувана вартість замовлення – 6,47 мільйона гривень.



Роботи мають завершити до 1 жовтня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оголосили відкриті торги з пошуку виконавця робіт з реконструкції частини приміщень Любомльського ТМО.Оголошення оприлюднили на єдиному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі Prozorro, пише Район.Бізнес Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 22 липня, аукціон має розпочатися 23 липня. Очікувана вартість замовлення – 6,47 мільйона гривень.Роботи мають завершити до 1 жовтня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію