Волинські юні футзалісти достроково вибороли золоті медалі в Черкасах





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У серії турнірів «Cherkasy Cup – 2020» першими у боротьбу вступили юнаки вікової категорії U-13. За коловою системою вісім команд із Черкас, Харкова, Одеси, Донецької та Волинської областей змагалися за нагороди з 10 по 13 липня.



Для представника Волині ДЮСШ «Respect» боротьба закінчилася достроково. У підсумку двох ігрових днів юні волиняни здобули шість перемог у шести іграх, чим остаточно утвердили своє чемпіонство «Cherkasy Cup – 2020».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкасах відбулась серія турнірів «Cherkasy Cup – 2020» з футзалу серед юнаків, де маневицькі футзалісти достроково вибороли золоті медалі.Про це інформує Район.Маневичі У серії турнірів «Cherkasy Cup – 2020» першими у боротьбу вступили юнаки вікової категорії U-13. За коловою системою вісім команд із Черкас, Харкова, Одеси, Донецької та Волинської областей змагалися за нагороди з 10 по 13 липня.Для представника Волині ДЮСШ «Respect» боротьба закінчилася достроково. У підсумку двох ігрових днів юні волиняни здобули шість перемог у шести іграх, чим остаточно утвердили своє чемпіонство «Cherkasy Cup – 2020».

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