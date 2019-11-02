Волинські юні футзалісти достроково вибороли золоті медалі в Черкасах
Сьогодні, 03:38
У Черкасах відбулась серія турнірів «Cherkasy Cup – 2020» з футзалу серед юнаків, де маневицькі футзалісти достроково вибороли золоті медалі.
Про це інформує Район.Маневичі.
У серії турнірів «Cherkasy Cup – 2020» першими у боротьбу вступили юнаки вікової категорії U-13. За коловою системою вісім команд із Черкас, Харкова, Одеси, Донецької та Волинської областей змагалися за нагороди з 10 по 13 липня.
Для представника Волині ДЮСШ «Respect» боротьба закінчилася достроково. У підсумку двох ігрових днів юні волиняни здобули шість перемог у шести іграх, чим остаточно утвердили своє чемпіонство «Cherkasy Cup – 2020».
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Про це інформує Район.Маневичі.
У серії турнірів «Cherkasy Cup – 2020» першими у боротьбу вступили юнаки вікової категорії U-13. За коловою системою вісім команд із Черкас, Харкова, Одеси, Донецької та Волинської областей змагалися за нагороди з 10 по 13 липня.
Для представника Волині ДЮСШ «Respect» боротьба закінчилася достроково. У підсумку двох ігрових днів юні волиняни здобули шість перемог у шести іграх, чим остаточно утвердили своє чемпіонство «Cherkasy Cup – 2020».
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