Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%





Ліжка в лікарнях заповнилися трохи менше, ніж за місяць, коли 18 червня місцева влада долучила установи до прийому хворих Covid-19, повідомиляють



Інтенсивний приріст нових випадків коронавірусу в області спостерігають останні три тижні, пояснили в Закарпатській ОДА.



У лікарнях другої і третьої хвилі також спостерігається нестача 40 кисневих концентраторів, придбання яких обійдеться у близько 40 тис. грн за кожен.



"Ще не усі установи законтрактували пакет Covid-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", – наголосили в ОДА і звернулися з проханням про допомогу до волонтерів та меценатів.



У Закарпатській області за минулу добу підтверджено 79 нових випадків захворювання.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Закарпатській області медичні установи, які приймають пацієнтів із Covid-19 другої і третьої хвилі, заповнені майже на 90%.Ліжка в лікарнях заповнилися трохи менше, ніж за місяць, коли 18 червня місцева влада долучила установи до прийому хворих Covid-19, повідомиляють Факти Інтенсивний приріст нових випадків коронавірусу в області спостерігають останні три тижні, пояснили в Закарпатській ОДА.У лікарнях другої і третьої хвилі також спостерігається нестача 40 кисневих концентраторів, придбання яких обійдеться у близько 40 тис. грн за кожен."Ще не усі установи законтрактували пакет Covid-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", – наголосили в ОДА і звернулися з проханням про допомогу до волонтерів та меценатів.У Закарпатській області за минулу добу підтверджено 79 нових випадків захворювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію