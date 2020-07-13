вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%

Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%
У Закарпатській області медичні установи, які приймають пацієнтів із Covid-19 другої і третьої хвилі, заповнені майже на 90%.

Ліжка в лікарнях заповнилися трохи менше, ніж за місяць, коли 18 червня місцева влада долучила установи до прийому хворих Covid-19, повідомиляють Факти.

Інтенсивний приріст нових випадків коронавірусу в області спостерігають останні три тижні, пояснили в Закарпатській ОДА.

У лікарнях другої і третьої хвилі також спостерігається нестача 40 кисневих концентраторів, придбання яких обійдеться у близько 40 тис. грн за кожен.

"Ще не усі установи законтрактували пакет Covid-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", – наголосили в ОДА і звернулися з проханням про допомогу до волонтерів та меценатів.

У Закарпатській області за минулу добу підтверджено 79 нових випадків захворювання.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, коронавірус, Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%
Сьогодні, 06:23
Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип
Сьогодні, 05:21
В організмі людини виявили речовину, що знищує ракові клітини
Сьогодні, 04:06
Волинські юні футзалісти достроково вибороли золоті медалі в Черкасах
Сьогодні, 03:38
Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО
Сьогодні, 02:35
Схожі новини
На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19 На Закарпатті не вистачає місць для госпіталізації хворих на Covid-19
21 червень, 00:34
На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО
04 липень, 13:49
Головний медик Львова заявив, що лікарні міста заповнені на 95% Головний медик Львова заявив, що лікарні міста заповнені на 95%
04 липень, 02:30
Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька Помер інфікований коронавірусом чоловік з Шацька
23 червень, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%
Сьогодні, 06:23
 0
Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип
Сьогодні, 05:21
 0
В організмі людини виявили речовину, що знищує ракові клітини
Сьогодні, 04:06
 0
Волинські юні футзалісти достроково вибороли золоті медалі в Черкасах
Сьогодні, 03:38
 0
Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО
Сьогодні, 02:35
 0
Медіа
відео
1/8