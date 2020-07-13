Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%
Сьогодні, 06:23
У Закарпатській області медичні установи, які приймають пацієнтів із Covid-19 другої і третьої хвилі, заповнені майже на 90%.
Ліжка в лікарнях заповнилися трохи менше, ніж за місяць, коли 18 червня місцева влада долучила установи до прийому хворих Covid-19, повідомиляють Факти.
Інтенсивний приріст нових випадків коронавірусу в області спостерігають останні три тижні, пояснили в Закарпатській ОДА.
У лікарнях другої і третьої хвилі також спостерігається нестача 40 кисневих концентраторів, придбання яких обійдеться у близько 40 тис. грн за кожен.
"Ще не усі установи законтрактували пакет Covid-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", – наголосили в ОДА і звернулися з проханням про допомогу до волонтерів та меценатів.
У Закарпатській області за минулу добу підтверджено 79 нових випадків захворювання.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ліжка в лікарнях заповнилися трохи менше, ніж за місяць, коли 18 червня місцева влада долучила установи до прийому хворих Covid-19, повідомиляють Факти.
Інтенсивний приріст нових випадків коронавірусу в області спостерігають останні три тижні, пояснили в Закарпатській ОДА.
У лікарнях другої і третьої хвилі також спостерігається нестача 40 кисневих концентраторів, придбання яких обійдеться у близько 40 тис. грн за кожен.
"Ще не усі установи законтрактували пакет Covid-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", – наголосили в ОДА і звернулися з проханням про допомогу до волонтерів та меценатів.
У Закарпатській області за минулу добу підтверджено 79 нових випадків захворювання.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%
Сьогодні, 06:23
Громада на Волині хоче мати своє гасло та логотип
Сьогодні, 05:21
В організмі людини виявили речовину, що знищує ракові клітини
Сьогодні, 04:06
Визначили, у кого «найгірша робота в світі». ФОТО
Сьогодні, 02:35