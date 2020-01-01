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На Потебні у Луцьку чоловік вбив свою матір. ОНОВЛЕНО

На Потебні у Луцьку чоловік вбив свою матір. ОНОВЛЕНО
На вулиці Потебні у Луцьку сталася трагедія – лучанин вбив свою матір.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що син, якому 29 років завдав матері ударів кухонним ножем. Жінці було 56 років.

Винуватця трагедії затримали. Відомо, що він вже був судимий раніше.

Як йдеться на сайті ГУНП у Волинській області, слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне лучанину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.
На Потебні у Луцьку чоловік вбив свою матір. ОНОВЛЕНО

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Теги: вбивство, Потебні, Луцьк
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