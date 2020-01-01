Долар і євро зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 14 липня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.02, а продаж – 27.18.
Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 30.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.75, продаж – 6.82.
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Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 30.50.
Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.75, продаж – 6.82.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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