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Долар і євро зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 14 липня

Долар і євро зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 14 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.02, а продаж – 27.18.

Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 30.50.

Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.75, продаж – 6.82.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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