Долар і євро зросли у ціні: курс валют у Луцьку на 14 липня





Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 30.50.



Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.75, продаж – 6.82.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.02, а продаж – 27.18.Євро при купівлі становить – 30.40, продажу – 30.50.Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,38.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.75, продаж – 6.82.

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