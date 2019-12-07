У Польщі молода українка підпалила торговий центр
Сьогодні, 09:53
32-річну громадянку України підозрюють в спробі підпалу торговельного центру в Гданську.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, інцидент, через який жінку заарештували, стався минулого тижня.
За даними правоохоронців, українка посеред ночі облила бензином та підпалила вхідні двері до ТЦ. Після появи вогню в приміщенні спрацювала протипожежна система, внаслідок чого було залито водою значну кількість поверхні об'єкту. Завдані збитки оцінюються в майже півмільйона злотих.
Жінку вирахували завдяки камерам відеоспостереження. Пізніше стало відомо, що напередодні ночі підпалу вона двічі намагался викрасти речі з магазину, який розташований в торговельному центрі. Крім того, вона погрожувала охоронцеві, який її затримав, та ображала його через національну приналежність.
Українку затримали за місцем її проживання в Гданську. За вчинені злочини їй загрожує до 10 років в'язниці. Поки що жінку арештували на 3 місяці.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, інцидент, через який жінку заарештували, стався минулого тижня.
За даними правоохоронців, українка посеред ночі облила бензином та підпалила вхідні двері до ТЦ. Після появи вогню в приміщенні спрацювала протипожежна система, внаслідок чого було залито водою значну кількість поверхні об'єкту. Завдані збитки оцінюються в майже півмільйона злотих.
Жінку вирахували завдяки камерам відеоспостереження. Пізніше стало відомо, що напередодні ночі підпалу вона двічі намагался викрасти речі з магазину, який розташований в торговельному центрі. Крім того, вона погрожувала охоронцеві, який її затримав, та ображала його через національну приналежність.
Українку затримали за місцем її проживання в Гданську. За вчинені злочини їй загрожує до 10 років в'язниці. Поки що жінку арештували на 3 місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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