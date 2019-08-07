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Сергій Жадан їде у Луцьк, аби презентувати дві нові книги

Сергій Жадан їде у Луцьк, аби презентувати дві нові книги
У неділю 19 липня в Гармидер ангар-stage (вул. Залізнична, 9) відбудеться творчий вечір відомого українського письменника Сергія Жадана. Зустріч запланована в рамках дофестивальних заходів «Фронтери». Початок заплановано на 16 годину.

Навесні у видавництві MERIDIAN CZERNOWITZ вийшло дві книги Сергія Жадана – поетична збірка «Список кораблів» та п’єса «Хлібне перемир’я», – повідомляють організатори Фронтера Fest.

«Список кораблів» - це шістдесят віршів про пам’ять, що народжується з любові, та про вогонь, по якому лишається ніжність. Шістдесят спроб окреслити світло й розповісти про повітря над містом. Шістдесят уривків чужих розмов, шістдесят голосів, якими наповнюються весняні сутінки. «Список кораблів» – це список тих, хто пішов, але кого не можна забути. Список імен, які супроводжують тебе протягом життя. Список міст, де на тебе завжди чекають. Мабуть, найінтимніша і найболючіша книга автора.

Події п’єси «Хлібне перемир’я» відбуваються влітку 2014 року. Історія однієї смерті поступово перетворюється на історію цілого покоління, на історію стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й недовіри, сповнену комічних слів і трагічних сенсів, поєднувати які так досконало вміє Сергій Жадан. Війна триває, і жодне перемир’я не здатне загоїти завданих ран: вони й далі нитимуть, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім не збиралися воювати.

До Луцька автор завітає в рамках дофестивальних заходів III Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». У програмі виступу – монологи, поетичні читання, питання-відповіді, автограф- та фотосесія. Книги можна буде придбати під час зустрічі.

Захід відбудеться в Гармидер ангар-stage, однак, у зв’язку з обмеженнями, які діють під час карантину, кількість місць – обмежена і потрапити можна лише за попередньою реєстрацією. Дрес-код: маски.

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Теги: Сергій Жадан, Волинь, Луцьк, фестиваль, вірші, книги
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