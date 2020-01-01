У Любешівському районі від коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 10:40
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19. Але на жаль, одна людина за останню добу померла від ускладнень коронавірусу.
За попередню добу надійшло 4 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: с. Ветли (1 особа), с. Мала Глуша (1 особа), с. Підкормілля (2 особи).
Один випадок хвороби завершився летально - від COVID-19 померла жителька села Підкормілля.
За весь період спостереження станом на 14 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (14 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 3 (1 померла)
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, шо за останню добу на Волині зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За попередню добу надійшло 4 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: с. Ветли (1 особа), с. Мала Глуша (1 особа), с. Підкормілля (2 особи).
Один випадок хвороби завершився летально - від COVID-19 померла жителька села Підкормілля.
За весь період спостереження станом на 14 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:
Любешів – 25 (14 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 3 (1 померла)
Любешівська Воля – 2
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище - 1.
Нагадаємо, шо за останню добу на Волині зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак
13 липень, 17:26
Коментарі 0
Останні новини
На Майдані попрощалися із загиблим на Донбасі уродженцем Волині Тарасом Матвіївим. ФОТО
Сьогодні, 10:58
У Любешівському районі від коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 10:40
У Луцьку повністю відкривають кафе та ресторани
Сьогодні, 10:32
На Волинь приїхала президентська булава зі «Слуги народу»
Сьогодні, 10:32