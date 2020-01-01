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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Любешівському районі від коронавірусу померла жінка

У Любешівському районі від коронавірусу померла жінка
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19. Але на жаль, одна людина за останню добу померла від ускладнень коронавірусу.

За попередню добу надійшло 4 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: с. Ветли (1 особа), с. Мала Глуша (1 особа), с. Підкормілля (2 особи).

Один випадок хвороби завершився летально - від COVID-19 померла жителька села Підкормілля.

За весь період спостереження станом на 14 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:

Любешів – 25 (14 одужало)

Ветли – 10

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 3 (1 померла)

Любешівська Воля – 2

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище - 1.

Нагадаємо, шо за останню добу на Волині зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, смерть, хвороба, Пыдкормілля
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