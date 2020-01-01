У Любешівському районі від коронавірусу померла жінка





За попередню добу надійшло 4 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: с. Ветли (1 особа), с. Мала Глуша (1 особа), с. Підкормілля (2 особи).



Один випадок хвороби завершився летально - від COVID-19 померла жителька села Підкормілля.



За весь період спостереження станом на 14 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:



Любешів – 25 (14 одужало)



Ветли – 10



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 3 (1 померла)



Любешівська Воля – 2



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище - 1.



Нагадаємо, шо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19. Але на жаль, одна людина за останню добу померла від ускладнень коронавірусу.За попередню добу надійшло 4 повідомлення про підозру на COVID-19 у жителів Любешівського району: с. Ветли (1 особа), с. Мала Глуша (1 особа), с. Підкормілля (2 особи).Один випадок хвороби завершився летально - від COVID-19 померла жителька села Підкормілля.За весь період спостереження станом на 14 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 68 жителів Любешівського району:Любешів – 25 (14 одужало)Ветли – 10Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 3 (1 померла)Любешівська Воля – 2Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище - 1.Нагадаємо, шо за останню добу на Волині зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

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