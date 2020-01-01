вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька «Брама» запрошує зацінити оновлене меню*

Луцька «Брама» запрошує зацінити оновлене меню*
Лучан та гостей міста запрошують на літню терасу ресторації «Брама у світ смаків», аби скуштувати смачних страв і освіжитися холодними сезонними напоями.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Гостей зустрічатимуть із оновленим меню, у якому зберегли улюблені страви та додали нові позиції, серед яких кожен гість ресторації знайде щось для себе.

Переглянути меню можна за ПОСИЛАННЯМ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Брама у світ смаків, Луцьк, реклама, меню
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув, потрапивши під комбайн
Сьогодні, 16:36
2 заклади з Волині потрапили у фінал національної ресторанної премії
Сьогодні, 16:30
Луцька «Брама» запрошує зацінити оновлене меню*
Сьогодні, 16:25
На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт
Сьогодні, 16:10
Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У ресторації «Брама» – нове меню* У ресторації «Брама» – нове меню*
04 липень, 15:30
Спекотні мікси у луцькій «Брамі»: холодний лимонад в асортименті за акційною ціною* Спекотні мікси у луцькій «Брамі»: холодний лимонад в асортименті за акційною ціною*
03 липень, 12:13
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»* Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
01 липень, 13:40
Луцька «Брама у світ смаків» кличе на безпечну літню терасу* Луцька «Брама у світ смаків» кличе на безпечну літню терасу*
17 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли у Володимирі планують відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворих дітей
Сьогодні, 17:30
 0
Волинський «Фаберже» встановлюватиме світовий рекорд
Сьогодні, 17:20
 0
У Ковелі у річці Турія небезпечно купатися
Сьогодні, 17:02
 0
Де і за скільки у Луцьку можна зробити ІФА-тест на коронавірус
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8