Луцька «Брама» запрошує зацінити оновлене меню*
Сьогодні, 16:25
Лучан та гостей міста запрошують на літню терасу ресторації «Брама у світ смаків», аби скуштувати смачних страв і освіжитися холодними сезонними напоями.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Гостей зустрічатимуть із оновленим меню, у якому зберегли улюблені страви та додали нові позиції, серед яких кожен гість ресторації знайде щось для себе.
⠀
Переглянути меню можна за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Гостей зустрічатимуть із оновленим меню, у якому зберегли улюблені страви та додали нові позиції, серед яких кожен гість ресторації знайде щось для себе.
⠀
Переглянути меню можна за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька «Брама» запрошує зацінити оновлене меню*
Сьогодні, 16:25
Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями
Сьогодні, 15:47