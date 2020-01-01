Луцька «Брама» запрошує зацінити оновлене меню*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Гостей зустрічатимуть із оновленим меню, у якому зберегли улюблені страви та додали нові позиції, серед яких кожен гість ресторації знайде щось для себе.

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Переглянути меню можна за

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