У Луцьку знизили податки, щоб допомогти підприємцям пережити наслідки карантину

У Луцьку знизили ставку єдиного податку для деяких категорій та податок на нежитлову нерухомість, аби допомогти підприємцям пережити наслідки карантину під час епідемії COVID-19.Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.Радник мерарозповів, що у мерію зверталися підприємці, які понесли втрати під час карантину у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції. Аби їх підтримати, вирішили знизити ставки єдиного податку. Зокрема, ставки податку на роздрібну торгівлю з лотків і на ринках харчовими продуктами, текстильними виробами, одягом та взуттям, іншими товарами знизили з 20 до 17%.Директор департаменту фінансів та бюджетузауважила, що втрати надходжень до бюджету складуть від 300 до 500 тисяч гривень за рахунок зменшення ставки.Окрім того, знизили ставку податку на нежитлову нерухомість на 2021 рік з 0,75% до 0,5%, окрім казино та гральних закладів.«Це потрібно для того, щоб, знову ж таки, посприяти вийти з економічної кризи внаслідок карантину, щоб бізнес зберігся і в подальшому наповнював бюджет. Ми працюємо над розширенням бази платників податку, від прив’язаний до мінімальної зарплати. Тож ми прогнозуємо, якщо «мінімалка» зросте, ми понесемо мінімальні втрати», - відзначив Поліщук.Втрати становитимуть приблизно 11 гривень на «квадрат», тобто до 2 мільйонів у квартал за умови такої ж мінімальної зарплати як на сьогодні. Якщо ж мінімальна зарплата зросте, надходження зменшаться на 4 гривні за квадратний метр.