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В аварію на Херсонщині потрапила родина з дитиною

В аварію на Херсонщині потрапила родина з дитиною
На автодорозі Херсон-Нова Каховка-Генічеськ в аварію потрапила ціла родина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Автопригода сталась 13 липня приблизно о 05:14.

На місці події поліцейські попередньо встановили, що 65-річний водій автомобіля Fiat виїхав на зустрічну смугу та скоїв лобове зіткнення з вантажівкою MAN. В результаті ДТП водій та 64-річна пасажирка автомобіля Fiat померли на місці події, ще одну пасажирку, 9-річну дівчинку, госпіталізували з тілесними ушкодженнями до районної лікарні. Водій автомобіля MAN не постраждав.

Начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський розповів, що за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі слідчі встановлюють обставини ДТП, призначена низка експертиз. Слідство триває.


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Теги: аварія, Херсон
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