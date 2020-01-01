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Лучани «здали» муніципалам жінку, яка викинула будівельне сміття на вулицю

Лучани «здали» муніципалам жінку, яка викинула будівельне сміття на вулицю
Власниця квартири по вулиці Коперника, 66 після ремонту у своєму помешканні залишила сміття та будівельні матеріали на території загального користування.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.

Як зазначають у департаменті, таке "сусідство" не сподобалось іншим мешканцям вулиці, тож інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста невідкладно відреагували на звернення та склали 2 протоколи про адміністративне правопорушення за порушення п.п. 2.5.5.1.1 та 2.5.5.1.3 Правил благоустрою міста Луцька.

Протоколи будуть розглянуті адміністративною комісією за місцем проживання порушниці, яка й визначить міру покарання.

Штраф за кожне з порушень - від 340 до 1360 грн. відповідно до ст. 152 КУпАП.

Лучани «здали» муніципалам жінку, яка викинула будівельне сміття на вулицю

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Теги: Луцьк, сміття, ремонт
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