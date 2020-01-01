Судили двох волинян, які крали сосни у лісі
Сьогодні, 12:38
Судили двох мешканців села Чорниж Маневицького району за незаконно зрубані дерева.
Так, зранку 21 лютого 2020 року 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс, - пише пресслужба прокуратури області.
Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.
Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.
У ході досудового розслідування односельці відшкодували лісгоспу завдані їхніми незаконними діями збитки. Суд, визнавши їх винними у вчиненні злочину, призначив обом покарання у виді двох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
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Так, зранку 21 лютого 2020 року 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс, - пише пресслужба прокуратури області.
Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.
Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.
У ході досудового розслідування односельці відшкодували лісгоспу завдані їхніми незаконними діями збитки. Суд, визнавши їх винними у вчиненні злочину, призначив обом покарання у виді двох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.
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