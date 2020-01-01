Судили двох волинян, які крали сосни у лісі

Судили двох мешканців села Чорниж Маневицького району за незаконно зрубані дерева.Так, зранку 21 лютого 2020 року 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс, - пише пресслужба прокуратури області.Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.У ході досудового розслідування односельці відшкодували лісгоспу завдані їхніми незаконними діями збитки. Суд, визнавши їх винними у вчиненні злочину, призначив обом покарання у виді двох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.