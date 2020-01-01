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Судили двох волинян, які крали сосни у лісі

Судили двох волинян, які крали сосни у лісі
Судили двох мешканців села Чорниж Маневицького району за незаконно зрубані дерева.

Так, зранку 21 лютого 2020 року 50-річний та 27-річний односельці, старший – трактором, молодший – підводою, вирушили у ліс, - пише пресслужба прокуратури області.

Кожен із них без будь-яких дозвільних документів зрубав по 4 сосни на території державного підприємства «Колківське лісове господарство», заподіявши лісгоспу істотної шкоди – молодший – на суму майже 38 тис. грн, старший - на понад 40 тис. грн.

Обох їх затримали працівники лісової охорони під час перевезення покрижованих на колоди дерев.

У ході досудового розслідування односельці відшкодували лісгоспу завдані їхніми незаконними діями збитки. Суд, визнавши їх винними у вчиненні злочину, призначив обом покарання у виді двох років обмеження волі зі встановленням однорічного іспитового строку.






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Теги: крадіжка, ліс
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