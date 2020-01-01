На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 12:40
У Луцьку на вулиці Лесі Українки просять знести зону для відпочинку, що знаходиться у незадовільному стані.
Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.
На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про надання ПП «КИЙ-Х» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгового закладу на цьому місці. Депутат Павло Данильчук нагадав, що обранці громади цієї каденції домовилися про те, аби не дати будувати торговий центр на пішохідній вулиці міста. Він поцікавився, чи належать підприємству «парасольки», що розташовані поблизу ділянки і знаходяться у незадовільному стані.
«Воно є в техпаспорті і внесене у статутний капітал юридичної особи», - відповів начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала.
Тож депутат запропонував муніципальній варті привести до ладу зону для відпочинку або ж взагалі демонтувати споруди.
«Пішохідна вулиця, а стан того місця просто жахливий», - відзначив Данильчук.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.
На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про надання ПП «КИЙ-Х» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгового закладу на цьому місці. Депутат Павло Данильчук нагадав, що обранці громади цієї каденції домовилися про те, аби не дати будувати торговий центр на пішохідній вулиці міста. Він поцікавився, чи належать підприємству «парасольки», що розташовані поблизу ділянки і знаходяться у незадовільному стані.
«Воно є в техпаспорті і внесене у статутний капітал юридичної особи», - відповів начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала.
Тож депутат запропонував муніципальній варті привести до ладу зону для відпочинку або ж взагалі демонтувати споруди.
«Пішохідна вулиця, а стан того місця просто жахливий», - відзначив Данильчук.
Головне фото - ілюстративне.
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