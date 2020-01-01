На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку

У Луцьку на вулиці Лесі Українки просять знести зону для відпочинку, що знаходиться у незадовільному стані.Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про надання ПП «КИЙ-Х» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгового закладу на цьому місці. Депутатнагадав, що обранці громади цієї каденції домовилися про те, аби не дати будувати торговий центр на пішохідній вулиці міста. Він поцікавився, чи належать підприємству «парасольки», що розташовані поблизу ділянки і знаходяться у незадовільному стані.«Воно є в техпаспорті і внесене у статутний капітал юридичної особи», - відповів начальник управління земельних ресурсів Луцької міської радиТож депутат запропонував муніципальній варті привести до ладу зону для відпочинку або ж взагалі демонтувати споруди.«Пішохідна вулиця, а стан того місця просто жахливий», - відзначив Данильчук.