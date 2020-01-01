вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку

На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку
У Луцьку на вулиці Лесі Українки просять знести зону для відпочинку, що знаходиться у незадовільному стані.

Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.

На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про надання ПП «КИЙ-Х» на умовах оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгового закладу на цьому місці. Депутат Павло Данильчук нагадав, що обранці громади цієї каденції домовилися про те, аби не дати будувати торговий центр на пішохідній вулиці міста. Він поцікавився, чи належать підприємству «парасольки», що розташовані поблизу ділянки і знаходяться у незадовільному стані.

«Воно є в техпаспорті і внесене у статутний капітал юридичної особи», - відповів начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала.

Тож депутат запропонував муніципальній варті привести до ладу зону для відпочинку або ж взагалі демонтувати споруди.

«Пішохідна вулиця, а стан того місця просто жахливий», - відзначив Данильчук.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, зона відпочинку, демонтувати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Любешівському районі від коронавірусу померла жінка
Сьогодні, 10:40
Дві смерті і 9 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 липня
Сьогодні, 10:18
Погуляйко призначив «відповідального за коронавірус» замість Щербак
13 липень, 17:26
Запрацювали луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус
13 липень, 16:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський фотограф «упіймав» в об'єктив камери комету над нічним містом. ФОТО
Сьогодні, 13:00
З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА
Сьогодні, 12:48
На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 12:40
Судили двох волинян, які крали сосни у лісі
Сьогодні, 12:38
Молодик з Волині, який розбещував 7-річну дівчинку, сяде у тюрму
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА
Сьогодні, 12:48
Лучани «здали» муніципалам жінку, яка викинула будівельне сміття на вулицю Лучани «здали» муніципалам жінку, яка викинула будівельне сміття на вулицю
Сьогодні, 11:50
Височезні стелі, власна тераса та максимум простору: чим особливі пентхауси у «Яровиці»* Височезні стелі, власна тераса та максимум простору: чим особливі пентхауси у «Яровиці»*
Сьогодні, 11:25
У Луцьку знизили податки, щоб допомогти підприємцям пережити наслідки карантину У Луцьку знизили податки, щоб допомогти підприємцям пережити наслідки карантину
Сьогодні, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні легалізували гральний бізнес: що зміниться
Сьогодні, 13:02
 0
Волинський фотограф «упіймав» в об'єктив камери комету над нічним містом. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
З автобусами і плакатами: волинські перевізники вийшли на мітинг під ОДА
Сьогодні, 12:48
 0
На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку
Сьогодні, 12:40
 0
Судили двох волинян, які крали сосни у лісі
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8