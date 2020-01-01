На городах у волинян поліцейські знайшли багато кущів маку. ФОТО
Сьогодні, 20:19
На Волині за минулу добу поліцейські поліцейські вилучили майже тисячу кущів маку.
Так, у Горохівському районі поліцейські виявили та вилучили на присадибній ділянці жительки одного із сіл району 132 рослини маку снотворного, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
У Любешівському районі поліцейські зафіксували два факти незаконного посіву маку у кількості 172 та 184 рослини.
Також 13 липня співробітники Локачинського відділення та Рожищенського відділу поліції виявили та вилучили незаконні посіви цієї рослини в жителів районів у кількості 227 та 202 стебла відповідно.
Вилучені рослини направили на дослідження. Слідчі за усіма фактами проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 до 8,5 тис. грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
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Так, у Горохівському районі поліцейські виявили та вилучили на присадибній ділянці жительки одного із сіл району 132 рослини маку снотворного, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
У Любешівському районі поліцейські зафіксували два факти незаконного посіву маку у кількості 172 та 184 рослини.
Також 13 липня співробітники Локачинського відділення та Рожищенського відділу поліції виявили та вилучили незаконні посіви цієї рослини в жителів районів у кількості 227 та 202 стебла відповідно.
Вилучені рослини направили на дослідження. Слідчі за усіма фактами проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 до 8,5 тис. грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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