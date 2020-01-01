На городах у волинян поліцейські знайшли багато кущів маку. ФОТО

На Волині за минулу добу поліцейські поліцейські вилучили майже тисячу кущів маку.Так, у Горохівському районі поліцейські виявили та вилучили на присадибній ділянці жительки одного із сіл району 132 рослини маку снотворного, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У Любешівському районі поліцейські зафіксували два факти незаконного посіву маку у кількості 172 та 184 рослини.Також 13 липня співробітники Локачинського відділення та Рожищенського відділу поліції виявили та вилучили незаконні посіви цієї рослини в жителів районів у кількості 227 та 202 стебла відповідно.Вилучені рослини направили на дослідження. Слідчі за усіма фактами проводять досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 до 8,5 тис. грн або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.