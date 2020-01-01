Волинський фотограф «упіймав» в об'єктив камери комету над нічним містом. ФОТО

Олександр Кавюк поділився у своєму фейсбуці світлинами комети Neowise, яку спостерігав вночі 14-го липня у небі над містом.



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За словами Олександра, у мережі за тегом #neowise можна знайти безліч фото комети. За нею спострігає весь світ і нові фото з’являються чи не кожної хвилини.



“C/2020 F3 Neowise – це дуже яскрава комета, яку можна зараз спостерігати в нічному небі). Першу комету бачив ще в дитинстві в 1997 році) І ось знову… Найкраще спостерігати далеко за містом, подалі від вогнів. Там буде видно і без спец засобів. Мені поталанило, що з балкону у нас гарний вигляд і не потрібно було виїзджати) В місті важко помітити, але якщо знаєш, що шукаєш то і тут видно”, – зазначив Олександр.



“Про саму комету було відомо давно… з початку липня вже можна було спостерігати. В цю ніч, прогноз обіцяв ясне небо, тому спати вже не збирався. На сьогодні, її вже можна спостерігати після заходу сонця. Приблизно опівночі почав пошуки. Знайшов не відразу… Потрібно було шукати нижче Великої Ведмедиці. Але до першої ночі в цій області затянуло хмарами. Тому закутався тепліше і чекав.



Після першої ночі на горизонті біля нашої берізки побачив немалий розмитий об’єкт. Через вогні міста, не озброєним оком важко побачити. Якби виїхати за місто, можна роздивитися і без техніки. Отож взяв камеру, і почав полювати”, - розповів фотограф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фотограф з Володимира-Волинськогоподілився у своєму фейсбуці світлинами комети Neowise, яку спостерігав вночі 14-го липня у небі над містом.Про це повідомляє "Буг". За словами Олександра, у мережі за тегом #neowise можна знайти безліч фото комети. За нею спострігає весь світ і нові фото з’являються чи не кожної хвилини.“C/2020 F3 Neowise – це дуже яскрава комета, яку можна зараз спостерігати в нічному небі). Першу комету бачив ще в дитинстві в 1997 році) І ось знову… Найкраще спостерігати далеко за містом, подалі від вогнів. Там буде видно і без спец засобів. Мені поталанило, що з балкону у нас гарний вигляд і не потрібно було виїзджати) В місті важко помітити, але якщо знаєш, що шукаєш то і тут видно”, – зазначив Олександр.“Про саму комету було відомо давно… з початку липня вже можна було спостерігати. В цю ніч, прогноз обіцяв ясне небо, тому спати вже не збирався. На сьогодні, її вже можна спостерігати після заходу сонця. Приблизно опівночі почав пошуки. Знайшов не відразу… Потрібно було шукати нижче Великої Ведмедиці. Але до першої ночі в цій області затянуло хмарами. Тому закутався тепліше і чекав.Після першої ночі на горизонті біля нашої берізки побачив немалий розмитий об’єкт. Через вогні міста, не озброєним оком важко побачити. Якби виїхати за місто, можна роздивитися і без техніки. Отож взяв камеру, і почав полювати”, - розповів фотограф.

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