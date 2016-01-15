Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей
Сьогодні, 19:41
Станом на 14 липня для українців відкрили 25 напрямків для закордонних подорожей.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван”, — зазначив він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в’їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван”, — зазначив він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в’їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 19:50
Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей
Сьогодні, 19:41
На трасі Ковель-Жовква бус злетів у кювет
Сьогодні, 19:25
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня
Сьогодні, 19:00