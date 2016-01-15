вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей

Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей
Станом на 14 липня для українців відкрили 25 напрямків для закордонних подорожей.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван”, — зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в’їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: українці, подорожі, країни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 19:50
Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей
Сьогодні, 19:41
На трасі Ковель-Жовква бус злетів у кювет
Сьогодні, 19:25
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 15 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 країн. СПИСОК Українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 країн. СПИСОК
07 липень, 11:55
Куди українці можуть їздити без віз у новому році. ІНФОГРАФІКА Куди українці можуть їздити без віз у новому році. ІНФОГРАФІКА
15 січень, 2016, 19:24
У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця
09 липень, 17:47
Стало відомо, які країни відкрили кордони для українських туристів Стало відомо, які країни відкрили кордони для українських туристів
01 липень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учні гімназії оцифрували 9 туристичних принад волинського міста
Сьогодні, 20:45
 0
На городах у волинян поліцейські знайшли багато кущів маку. ФОТО
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку на мосту – аварія за участю мотоцикліста та маршрутки: рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 19:50
 0
Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8