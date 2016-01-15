Для українців відкрили вже 25 напрямків для закордонних подорожей





Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент



“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван”, — зазначив він.



Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в’їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 14 липня для українців відкрили 25 напрямків для закордонних подорожей.Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ, передає кореспондент УНН. “Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван”, — зазначив він.Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в’їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим.

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