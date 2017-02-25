На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон

На Волині припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон.Про це повідомляє прокуратура області.За процесуального керівництва прокуратури Волинської області оперативники Луцького прикордонного загону спільно з працівниками ГУ НП в області задокументували злочинну діяльність двох мешканців Ратнівського району, які налагодили функціонування каналу незаконного переправляння іноземців із України у Республіку Білорусь.Охочі нелегально перейти кордон іноземці (переважно громадяни Російської Федерації чи Білорусі) зазвичай мали проблеми із законом або ще з якихось причин не могли потрапити в сусідню країну у законний спосіб.14 липня 2020 року правоохоронці затримали одного із організаторів каналу під час спроби незаконно переправити через кордон громадянина Білорусі.У ході проведення санкціонованого обшуку в оселі іншого фігуранта кримінального провадження здобуто докази його причетності до цієї незаконної діяльності. Обох волинян затримали. Вирішують питання про повідомлення їм про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 332 КК України).Триває досудове розслідування.