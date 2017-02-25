На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон
Сьогодні, 13:56
На Волині припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Про це повідомляє прокуратура області.
За процесуального керівництва прокуратури Волинської області оперативники Луцького прикордонного загону спільно з працівниками ГУ НП в області задокументували злочинну діяльність двох мешканців Ратнівського району, які налагодили функціонування каналу незаконного переправляння іноземців із України у Республіку Білорусь.
Охочі нелегально перейти кордон іноземці (переважно громадяни Російської Федерації чи Білорусі) зазвичай мали проблеми із законом або ще з якихось причин не могли потрапити в сусідню країну у законний спосіб.
14 липня 2020 року правоохоронці затримали одного із організаторів каналу під час спроби незаконно переправити через кордон громадянина Білорусі.
У ході проведення санкціонованого обшуку в оселі іншого фігуранта кримінального провадження здобуто докази його причетності до цієї незаконної діяльності. Обох волинян затримали. Вирішують питання про повідомлення їм про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 332 КК України).
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє прокуратура області.
За процесуального керівництва прокуратури Волинської області оперативники Луцького прикордонного загону спільно з працівниками ГУ НП в області задокументували злочинну діяльність двох мешканців Ратнівського району, які налагодили функціонування каналу незаконного переправляння іноземців із України у Республіку Білорусь.
Охочі нелегально перейти кордон іноземці (переважно громадяни Російської Федерації чи Білорусі) зазвичай мали проблеми із законом або ще з якихось причин не могли потрапити в сусідню країну у законний спосіб.
14 липня 2020 року правоохоронці затримали одного із організаторів каналу під час спроби незаконно переправити через кордон громадянина Білорусі.
У ході проведення санкціонованого обшуку в оселі іншого фігуранта кримінального провадження здобуто докази його причетності до цієї незаконної діяльності. Обох волинян затримали. Вирішують питання про повідомлення їм про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 332 КК України).
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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