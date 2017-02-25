вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон

На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон
На Волині припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомляє прокуратура області.

За процесуального керівництва прокуратури Волинської області оперативники Луцького прикордонного загону спільно з працівниками ГУ НП в області задокументували злочинну діяльність двох мешканців Ратнівського району, які налагодили функціонування каналу незаконного переправляння іноземців із України у Республіку Білорусь.

Охочі нелегально перейти кордон іноземці (переважно громадяни Російської Федерації чи Білорусі) зазвичай мали проблеми із законом або ще з якихось причин не могли потрапити в сусідню країну у законний спосіб.

14 липня 2020 року правоохоронці затримали одного із організаторів каналу під час спроби незаконно переправити через кордон громадянина Білорусі.

У ході проведення санкціонованого обшуку в оселі іншого фігуранта кримінального провадження здобуто докази його причетності до цієї незаконної діяльності. Обох волинян затримали. Вирішують питання про повідомлення їм про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (кримінальне правопорушення, передбачене ст. 332 КК України).

Триває досудове розслідування.
На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегали, Волинь, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У будні дні у Луцьку додатково працюватимуть 2 фонтани
Сьогодні, 14:33
Як у Луцьку пройти медогляд перед навчальним роком в умовах карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон
Сьогодні, 13:56
На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень
Сьогодні, 13:46
Патрульні назвали головні причини аварій на волинських дорогах
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
На Волині з поїзда зняли нелегалів із фальшивими документами На Волині з поїзда зняли нелегалів із фальшивими документами
25 лютий, 2017, 20:02
На Волині затримали лідера банди, яка перевозила нелегалів На Волині затримали лідера банди, яка перевозила нелегалів
16 грудень, 2016, 12:53
На Волині затримали грузина-нелегала На Волині затримали грузина-нелегала
10 листопад, 2016, 11:28
Канал для нелегалів на Волині «проклала» інтернаціональна банда Канал для нелегалів на Волині «проклала» інтернаціональна банда
03 листопад, 2016, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У будні дні у Луцьку додатково працюватимуть 2 фонтани
Сьогодні, 14:33
 0
Як у Луцьку пройти медогляд перед навчальним роком в умовах карантину. ВІДЕО
Сьогодні, 14:02
 0
На Волині «накрили» канал переправлення нелегалів через кордон
Сьогодні, 13:56
 0
На Волині розглянуть питання відновлення міжобласних перевезень
Сьогодні, 13:46
 0
Патрульні назвали головні причини аварій на волинських дорогах
Сьогодні, 13:37
 0
Медіа
відео
1/8