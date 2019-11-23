«Потужні опади відсуваються»: синоптик прогнозує потепління в Україні





Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик



За її словами, потужні опади відсуваються, залишаючи на завтра, 15-те липня, лише невеликі, максимум помірні дощі на північному сході України, на Півночі, Вінниччині, Черкащині та Кропивницькому з районами.



Невеликі локальні дощі також можливі у середу на Волині, Рівненщині та в Карпатах. На решті території – сухо та сонячно.



Як ствержує синоптик, антициклон Yoann витісняє дощі.



Завтра, 15 липня, очікують +21+26 градусів, на Півдні до +26+28 градусів, на крайній півночі місцями +18+20 градусів. У Києві температура повітря підвищиться до більш комфортних +23 градусів.



"Надалі, впродовж тижня, потепління триватиме, до більшості областей України прибуде ще кілька теплих градусів, очікується до +23+29-ти, лише в західних областях переважатиме відчутно свіжіша погода, +19+24 градуси", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 липня значна частина України опиниться під впливом антициклону.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, потужні опади відсуваються, залишаючи на завтра, 15-те липня, лише невеликі, максимум помірні дощі на північному сході України, на Півночі, Вінниччині, Черкащині та Кропивницькому з районами.Невеликі локальні дощі також можливі у середу на Волині, Рівненщині та в Карпатах. На решті території – сухо та сонячно.Як ствержує синоптик, антициклон Yoann витісняє дощі.Завтра, 15 липня, очікують +21+26 градусів, на Півдні до +26+28 градусів, на крайній півночі місцями +18+20 градусів. У Києві температура повітря підвищиться до більш комфортних +23 градусів."Надалі, впродовж тижня, потепління триватиме, до більшості областей України прибуде ще кілька теплих градусів, очікується до +23+29-ти, лише в західних областях переважатиме відчутно свіжіша погода, +19+24 градуси", - йдеться у дописі.

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