вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня

Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня
Міністерство охорони здоров'я розробляє правила роботи навчальних закладів від 1 вересня. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 липня, - пише ТСН.

"Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться від 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)", - каже Максим Степанов.

За його словами, обговорюється діяльність медичного працівника у закладі освіти, а також проведення температурних скринінгів у школярів. Наразі МОЗ і Міносвіти розробляють правила для роботи закладів освіти. 

"Що стосується медичної сестри, яка працює в школі, вважаємо, що це питання варто розглянути і власнику закладу, адміністрації – в який спосіб буде працювати медична сестра. Що стосується скринінгу температури, то вимірювати її можуть й інші працівники школи", - повідомив Степанов. 

Він наголосив, що правила повинні бути ефективними для захисту, а разом з тим і максимально комфортними для всіх учасників освітнього процесу. 

"У нас ще не було такої ситуації, яку ми переживаємо щодо коронавірусної хвороби та пандемії у всьому світі", - каже міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, від 12 березня навчальні заклади пішли на карантин через коронавірус в країні. Школярі та студенти закінчували рік в онлайн-режимі. Щонайменше до 31 липня в країні діє адаптивний карантин.

Крім того, у МОН повідомили, що на початку наступного навчального року, у вересні, школярі матимуть коригувальне навчання.  Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови помірного розвитку епідемії коронавірусу в Україні діти підуть до школи 1 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: навчання, діти, коронавірус, Степанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями
Сьогодні, 15:47
Покарали волинянина, який погрожував співмешканці фізичною розправою
Сьогодні, 15:32
Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня
Сьогодні, 15:15
«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму
Сьогодні, 15:00
«Потужні опади відсуваються»: синоптик прогнозує потепління в Україні
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі На коронавірус захворіли вихованці дитсадка в Тернополі
05 липень, 22:27
У волинській громаді атовці подарували комп'ютери дітям загиблих побратимів. ВІДЕО У волинській громаді атовці подарували комп'ютери дітям загиблих побратимів. ВІДЕО
19 червень, 08:18
З 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання, – МОН З 1 червня учні профтехів можуть виходити на практичне навчання, – МОН
26 травень, 01:19
Юні волиняни, які отримали стипендію у 432 тисячі доларів на навчання, розповіли про свою освіту Юні волиняни, які отримали стипендію у 432 тисячі доларів на навчання, розповіли про свою освіту
21 травень, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт
Сьогодні, 16:10
 0
Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями
Сьогодні, 15:47
 0
Покарали волинянина, який погрожував співмешканці фізичною розправою
Сьогодні, 15:32
 0
Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня
Сьогодні, 15:15
 0
«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8