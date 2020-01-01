Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 липня, - пише



"Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться від 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)", - каже Максим Степанов.



За його словами, обговорюється діяльність медичного працівника у закладі освіти, а також проведення температурних скринінгів у школярів. Наразі МОЗ і Міносвіти розробляють правила для роботи закладів освіти.



"Що стосується медичної сестри, яка працює в школі, вважаємо, що це питання варто розглянути і власнику закладу, адміністрації – в який спосіб буде працювати медична сестра. Що стосується скринінгу температури, то вимірювати її можуть й інші працівники школи", - повідомив Степанов.



Він наголосив, що правила повинні бути ефективними для захисту, а разом з тим і максимально комфортними для всіх учасників освітнього процесу.



"У нас ще не було такої ситуації, яку ми переживаємо щодо коронавірусної хвороби та пандемії у всьому світі", - каже міністр охорони здоров'я.



Нагадаємо, від 12 березня навчальні заклади пішли на карантин через коронавірус в країні. Школярі та студенти закінчували рік в онлайн-режимі. Щонайменше до 31 липня в країні діє адаптивний карантин.



Крім того, у МОН повідомили, що на початку наступного навчального року, у вересні, школярі матимуть коригувальне навчання. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови помірного розвитку епідемії коронавірусу в Україні діти підуть до школи 1 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я розробляє правила роботи навчальних закладів від 1 вересня.Про це повідомив міністр охорони здоров'япід час брифінгу 14 липня, - пише ТСН "Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться від 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)", - каже Максим Степанов.За його словами, обговорюється діяльність медичного працівника у закладі освіти, а також проведення температурних скринінгів у школярів. Наразі МОЗ і Міносвіти розробляють правила для роботи закладів освіти."Що стосується медичної сестри, яка працює в школі, вважаємо, що це питання варто розглянути і власнику закладу, адміністрації – в який спосіб буде працювати медична сестра. Що стосується скринінгу температури, то вимірювати її можуть й інші працівники школи", - повідомив Степанов.Він наголосив, що правила повинні бути ефективними для захисту, а разом з тим і максимально комфортними для всіх учасників освітнього процесу."У нас ще не було такої ситуації, яку ми переживаємо щодо коронавірусної хвороби та пандемії у всьому світі", - каже міністр охорони здоров'я.Нагадаємо, від 12 березня навчальні заклади пішли на карантин через коронавірус в країні. Школярі та студенти закінчували рік в онлайн-режимі. Щонайменше до 31 липня в країні діє адаптивний карантин.Крім того, у МОН повідомили, що на початку наступного навчального року, у вересні, школярі матимуть коригувальне навчання. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови помірного розвитку епідемії коронавірусу в Україні діти підуть до школи 1 вересня.

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