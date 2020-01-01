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Покарали волинянина, який погрожував співмешканці фізичною розправою

Покарали волинянина, який погрожував співмешканці фізичною розправою
Володимир-Волинський міський суд зобов’язав чоловіка, який погрожував фізичною розправою співмешканці та викрикував нецензурщину щодо неї, сплатити 170 гривень штрафу за домашнє насильство. Також правопорушник сплатить ще 420 гривень судового збору.

Про це БУГу стало відомо з постанови суду від 10-го липня, опублікованій у реєстрі судових рішень 13-го липня.

Так, 22-го червня о 7:00 чоловік, який вчинив домашнє насильство, а саме: кричав, висловлювався нецензурними словами та погрожував фізичною розправою співмешканці. Сталося це по вулиці Івана Франка в місті Володимир-Волинський.

Чоловік свою провину повністю визнав та розкаявся.

Володимир-Волинський міський суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень та 420 гривень 40 копійок судового збору в дохід держави.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, суд, домашнє насильство
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