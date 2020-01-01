Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями

У літній період харчові отруєння – одна з найпоширеніших проблем, від якої страждають не лише дорослі, а й діти. Через порушення умов зберігання і приготування продукти швидко псуються і стають причиною кишкових розладів.Тож на сторінці КНП "Любомльське ТМО Любомльської районної ради" у facebook опублікували поради від завідувачки інфекційного відділення Любомльської лікарні– Надворі – літо, і більшість людей у вихідні вибираються на пляжі, влаштовують пікніки, куди здебільшого беруть із собою м’ясні та рибні продукти. Водночас людям варто пам’ятати, що при високій температурі повітря розмноження бактерій у цих продуктах відбувається дуже швидко. Зазвичай, харчове отруєння мікробного походження починається гостро, через кілька годин після вживання зіпсованої їжі. Бактерії та їх токсини, що потрапили в шлунково-кишковий тракт, викликають розвиток запального процесу в шлунку і кишківнику. Деякі мікробні токсини також можуть вражати серцево-судинну і центральну нервову систему. Особливо небезпечними вони є для малих дітей.– Ознаками харчових отруєнь можуть бути діарея, нудота, блювота, підвищенням температури, біль у животі, відсутність апетиту, слабкість тіла тощо. Усі ці симптоми не завжди проявляються одночасно. Важливо знати, що найнебезпечнішим симптомом отруєння є зневоднення. Брак води може спричинити сильну інтоксикацію або порушення роботи серця, бо з рідиною з організму виводяться важливі для роботи серцево-судинної системи мінерали – кальцій, калій і натрій. Кожне отруєння потребує обов'язкового звернення до лікаря, тому що три основні кишкові інфекції – сальмонельоз, ешерихіоз і дизентерія – не можна лікувати вдома, а без відповідних аналізів ви не отримаєте правильного лікування.– Існують три шляхи передачі збудників інфекцій. Основний - харчовий, коли зараження відбувається через самі продукти, вжиті в їжу без достатньої гігієнічної чи термічної обробки, і приготовані з них страви. Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.Через воду отримати харчове отруєння можна значно рідше, в основному через неякісну питну воду. Але купатися у відкритих водоймах також варто обережно, аби в жодному разі не ковтнути води. В ній може бути велика кількість збудників кишкових захворювань. Тому раджу для купання обирати тільки ті пляжі, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам.При контактно-побутовому способі інфекції можуть передаватися через забруднені руки, предмети домашнього вжитку (білизну, рушники, посуд, іграшки).Отже, основною причиною виникнення гострих кишкових інфекцій є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технологій приготування страв, умов та термінів зберігання продуктів харчових продуктів та їх якості.-Найперше, дотримуватися простих, але надійних та ефективних правил. Ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та відвідування вбиральні, ретельно дотримуватися чистоти під час приготування їжі, особливо – на відкритому повітрі. Не допускати проникненню комах та тварин до приміщень, де відбувається приготування їжі та зберігаються харчові продукти. Обов’язково окремо готувати і зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти (сире м’ясо, птицю, рибу, овочі, фрукти тощо). Якщо ж ви купуєте продукти у магазинах чи супермаркетах, обов’язково варто звертати увагу на температуру їхнього зберігання та термін придатності. Не варто купувати харчові продукти у випадкових осіб або на стихійних ринках.Раджу добре проварюйте продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і рибу, мити та обдавати окропом фрукти і овочі, особливо у разі споживання їх у сирому вигляді.Не варто давати маленьким дітям некип’ячене розливне молоко, сирі яйця тощо. Джерелом отруєння для багатьох дітей, особливо у літній період, можуть стати й солодощі, зокрема, тістечка з великою кількістю крему. Варто бути обережними й зі свіжими фруктами, які потрібно ретельно мити перед вживанням. Інакше людська безпека може призвести на лікарняне ліжко.- У жодному разі не займатися самолікуванням, бо це може нашкодити не тільки вашому здоров’ю, а й заважатиме встановленню діагнозу та виділенню збудника. Якщо занедужали, пийте спеціальні розчини невеликими порціями та звертайтеся по допомогу до фахівців. Літо має бути приємним, смачним і вільним від незапланованих візитів до лікаря.