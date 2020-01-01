На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт
Сьогодні, 16:10
У молодого волинянина стався інфаркт.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зазначається, що 13 липня в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення від хворого 1990 р.н., з приводу болі за грудиною.
"При прибутті бригади ЕМД на місце виклику, хворий скаржився на пекучі інтенсивні болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Об’єктивно: АТ 180/100 мм. рт. ст., пульс – 102 удари/хв., частота дихання – 24 за хв. Після огляду та обстеження, керівником бригади був виставлений діагноз: "ІХС. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST", - йдеться у повідомлені.
Хворого доставили та госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Зазначається, що 13 липня в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення від хворого 1990 р.н., з приводу болі за грудиною.
"При прибутті бригади ЕМД на місце виклику, хворий скаржився на пекучі інтенсивні болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Об’єктивно: АТ 180/100 мм. рт. ст., пульс – 102 удари/хв., частота дихання – 24 за хв. Після огляду та обстеження, керівником бригади був виставлений діагноз: "ІХС. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST", - йдеться у повідомлені.
Хворого доставили та госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт
Сьогодні, 16:10
Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями
Сьогодні, 15:47
Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня
Сьогодні, 15:15
«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму
Сьогодні, 15:00