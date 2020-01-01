На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт

У молодого волинянина стався інфаркт.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Зазначається, що 13 липня в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення від хворого 1990 р.н., з приводу болі за грудиною."При прибутті бригади ЕМД на місце виклику, хворий скаржився на пекучі інтенсивні болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Об’єктивно: АТ 180/100 мм. рт. ст., пульс – 102 удари/хв., частота дихання – 24 за хв. Після огляду та обстеження, керівником бригади був виставлений діагноз: "ІХС. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST", - йдеться у повідомлені.Хворого доставили та госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.