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На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт

На Волині медики врятували 30-річного чоловіка, у якого стався інфаркт
У молодого волинянина стався інфаркт.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що 13 липня в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення від хворого 1990 р.н., з приводу болі за грудиною.

"При прибутті бригади ЕМД на місце виклику, хворий скаржився на пекучі інтенсивні болі за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Об’єктивно: АТ 180/100 мм. рт. ст., пульс – 102 удари/хв., частота дихання – 24 за хв. Після огляду та обстеження, керівником бригади був виставлений діагноз: "ІХС. Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST", - йдеться у повідомлені.

Хворого доставили та госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню.

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Теги: медики, інфаркт, Волинь
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