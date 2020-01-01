2 заклади з Волині потрапили у фінал національної ресторанної премії





Потрапили до великого списку і 2 заклади з Волині, – пише



До списку найкращих м’ясних ресторанів потрапив луцький «Meat & Green», а в топі найкращих заміських закладів опинилися волинські «Гості».



Визначення фіналістів – один із етапів премії. Тепер до 15 жовтня члени журі завітають у заклади, аби безпосередньо вибрати із них найкращі. Переможців у всіх номінаціях оголосять на церемонії 29 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна ресторанна премія «Сіль» оголосила фіналістів премії 2020 року. У 17 номінаціях цього року – найкращі ресторани, кафе, бари та кав’ярні, різні кухні, тематичні заклади, пекарні та готельна їжа. Усього серед фіналістів 160 закладів із 20 міст України.Потрапили до великого списку і 2 заклади з Волині, – пише Таблоїд Волині До списку найкращих м’ясних ресторанів потрапив луцький «Meat & Green», а в топі найкращих заміських закладів опинилися волинські «Гості».Визначення фіналістів – один із етапів премії. Тепер до 15 жовтня члени журі завітають у заклади, аби безпосередньо вибрати із них найкращі. Переможців у всіх номінаціях оголосять на церемонії 29 листопада.

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