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2 заклади з Волині потрапили у фінал національної ресторанної премії

2 заклади з Волині потрапили у фінал національної ресторанної премії
Національна ресторанна премія «Сіль» оголосила фіналістів премії 2020 року. У 17 номінаціях цього року – найкращі ресторани, кафе, бари та кав’ярні, різні кухні, тематичні заклади, пекарні та готельна їжа. Усього серед фіналістів 160 закладів із 20 міст України.

Потрапили до великого списку і 2 заклади з Волині, – пише Таблоїд Волині.

До списку найкращих м’ясних ресторанів потрапив луцький «Meat & Green», а в топі найкращих заміських закладів опинилися волинські «Гості».

Визначення фіналістів – один із етапів премії. Тепер до 15 жовтня члени журі завітають у заклади, аби безпосередньо вибрати із них найкращі. Переможців у всіх номінаціях оголосять на церемонії 29 листопада.

2 заклади з Волині потрапили у фінал національної ресторанної премії
2 заклади з Волині потрапили у фінал національної ресторанної премії

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Теги: Волинь, заклади, Луцьк, ресторани
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