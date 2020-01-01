На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув, потрапивши під комбайн
Сьогодні, 16:36
У Магдалинівському районі Дніпропетровської області неповнолітній загинув, потрапивши під агрегат працюючого комбайна.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.
Від отриманих травм хлопець помер на місці.
Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.
Наразі встановлюють усі обставини нещасного випадку. Проводять розслідування.
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Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.
Від отриманих травм хлопець помер на місці.
Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.
Наразі встановлюють усі обставини нещасного випадку. Проводять розслідування.
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