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На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув, потрапивши під комбайн

На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув, потрапивши під комбайн
У Магдалинівському районі Дніпропетровської області неповнолітній загинув, потрапивши під агрегат працюючого комбайна.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.

Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.

Наразі встановлюють усі обставини нещасного випадку. Проводять розслідування.

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Теги: Дніпропетровщина, хлопець, комбайн
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