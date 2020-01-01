На Дніпропетровщині 17-річний хлопець загинув, потрапивши під комбайн





Про це



Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.



Від отриманих травм хлопець помер на місці.



Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.



Наразі встановлюють усі обставини нещасного випадку. Проводять розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Магдалинівському районі Дніпропетровської області неповнолітній загинув, потрапивши під агрегат працюючого комбайна.Про це УНН повідомили правоохоронці.Подія сталася вчора, 13 липня, під час збору врожаю картоплі. 17-річний хлопець, який з бригадою селян працював у полі, з невідомих наразі причин потрапив під картоплезбиральний комбайн, приєднаний до трактора.Від отриманих травм хлопець помер на місці.Відомо, що бригада, в якій працював загиблий, приїхала з Рівненської області.Наразі встановлюють усі обставини нещасного випадку. Проводять розслідування.

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