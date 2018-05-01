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У Ковелі у річці Турія небезпечно купатися

У Ковелі у річці Турія небезпечно купатися
В літній період для підтвердження можливості безпечного купання у водоймах Волинської області лабораторіями обласного лабораторного центру проведені дослідження проб води відкритих водойм у місцях масового відпочинку.

Про це йдеться на сайті ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ Уераїни".

На жаль, вода річки Турія з акваторію Ковельського міського пляжу не відповідає нормативам за показниками безпеки, про що проінформували для вжиття заходів щодо виявлення причин забруднення води річки Турія та їх усунення територіальну Держпродспоживслужбу і Ковельську міську раду.

Результати лабораторних досліджень підтвердили безпечність купання станом на 13 липня в річці Стир у містах Луцьку, Берестечко Горохівського р-ну, селищі Колки Маневицького р-ну, її заплаві в урочищі Чебені Рожищенського району; р. Сапалаївка («Теремнівські водойми») у м. Луцьк; р. Путилівка Ківерцівського району, р. Стохід селища Любешів; р. Вижівка селища Стара Вижівка; в озерах Пісочне, Домашнє, Синове, Луки Старовижівського району; Світязь, Пісочне Шацького району; в озерах Турійське, Велимче Турійського р-ну; в озері Добре Камінь-Каширського р-ну, в озері Любʼязь Любешівського р-ну; в озері В. Згоранське Любомльського р-ну; в штучній водоймі мікрорайону Шахтарський м. Нововолинськ.

Контроль за якістю і безпечністю води поверхневих водойм в організованих місцях масового відпочинку населення забезпечують їх власники не менше 2 разів на місяць впродовж оздоровчого періоду. Перевірки таких місць відпочинку на відповідність вимогам санітарного законодавства щодо їх облаштування, благоустрою, забезпечення питною водою, громадськими туалетами, урнами, якості і безпечності води здійснюють територіальні установи Держпродспоживслужби у Волинській області.

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Теги: річки, Турія, Ковель, аналізи
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