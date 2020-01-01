Де і за скільки у Луцьку можна зробити ІФА-тест на коронавірус
Сьогодні, 17:02
Волинський обласний лабораторний центр проводиться тестування на наявність чи відсутність антитіл (IgG, IgM) до вірусу SARS-CoV-2 із застосуванням методу імуноферментного аналізу.
Зазначають, цей тест має високу чутливість і специфічність, яка становить 95%, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Якщо виявляється імуноглобулін M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G — то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.
Волинянам наголошують, що ПЛР залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».
Дослідження проводять за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 55, тел.: 033 27 577 80, 050 92 102 54.
Вартість за одне дослідження складає 157 гривень.
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Зазначають, цей тест має високу чутливість і специфічність, яка становить 95%, - йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Якщо виявляється імуноглобулін M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G — то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.
Волинянам наголошують, що ПЛР залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».
Дослідження проводять за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 55, тел.: 033 27 577 80, 050 92 102 54.
Вартість за одне дослідження складає 157 гривень.
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