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У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворих дітей

У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворих дітей
У Луцьку просять небайдужих чоловіків здати кров для онкохворих дітей.

Про це йдеться на сторінці "Краплина життя" у Facebook.

Зазначають, терміново необхідні чоловіки з 3- та 1+ групою крові.

"Терміново потрібні чоловіки донори з 3- та 1+ групою крові для здачі тромбомаси онкохворим діткам. Просимо відгукнутись небайдужих чоловіків!!! Наш тел:0952035300", - йдеться у дописі.

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Теги: Луцьк, донори крові, чоловіки
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