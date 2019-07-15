У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворих дітей
Сьогодні, 17:30
У Луцьку просять небайдужих чоловіків здати кров для онкохворих дітей.
Про це йдеться на сторінці "Краплина життя" у Facebook.
Зазначають, терміново необхідні чоловіки з 3- та 1+ групою крові.
"Терміново потрібні чоловіки донори з 3- та 1+ групою крові для здачі тромбомаси онкохворим діткам. Просимо відгукнутись небайдужих чоловіків!!! Наш тел:0952035300", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці "Краплина життя" у Facebook.
Зазначають, терміново необхідні чоловіки з 3- та 1+ групою крові.
"Терміново потрібні чоловіки донори з 3- та 1+ групою крові для здачі тромбомаси онкохворим діткам. Просимо відгукнутись небайдужих чоловіків!!! Наш тел:0952035300", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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