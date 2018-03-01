Запрацюють спортзали, готелі і дитсадки: у районі на Волині послаблюють карантин

З 15 липня у Камінь-Каширському районі послаблюють карантинні заходи.Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 14 липня, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації, - йдеться на сайті РДА.Упродовж останніх тижнів на Камінь-Каширщині фіксувався високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію. Наразі ж ситуація дещо покращилася.За словами завідувачки Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», у Камінь-Каширському районі спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності цією недугою.– Це свідчить про те, що посилення карантинних заходів було необхідним, адже вдалося досягнути ефективного результату. Так, на сьогодні COVID-19 виявлено у 237 жителів району, серед яких одужало 162 особи. Інцидентність, у порівнянні з минулим тижнем, зменшилася, відповідає середньообласному показникові та становить 31,2. Разом із тим, у 2,5 рази зменшилася й завантаженість районної лікарні. Однак, село Раків Ліс – все ще досить активне вогнище захворювання, відтак тримаємо руку на пульсі, – додала Галина Сергіївна.Заслухавши відповідну інформацію та врахувавши озвучене, члени комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення про послаблення на території району карантинних обмежень.З-поміж усього, з 15 липня дозволили:- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів за умови дотримання відповідних санітарних норм, використання персоналом і відвідувачами цих закладів засобів індивідуального захисту;- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб;- проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні;- діяльність готелів;- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньорайонному сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;- відвідування закладів дошкільної освіти;- роботу закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.Мешканці району закликають неухильно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та вдаватися до заходів дезінфекції.