Запрацюють спортзали, готелі і дитсадки: у районі на Волині послаблюють карантин
Сьогодні, 17:45
З 15 липня у Камінь-Каширському районі послаблюють карантинні заходи.
Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 14 липня, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка, - йдеться на сайті РДА.
Упродовж останніх тижнів на Камінь-Каширщині фіксувався високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію. Наразі ж ситуація дещо покращилася.
За словами завідувачки Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галини Кузнецової, у Камінь-Каширському районі спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності цією недугою.
– Це свідчить про те, що посилення карантинних заходів було необхідним, адже вдалося досягнути ефективного результату. Так, на сьогодні COVID-19 виявлено у 237 жителів району, серед яких одужало 162 особи. Інцидентність, у порівнянні з минулим тижнем, зменшилася, відповідає середньообласному показникові та становить 31,2. Разом із тим, у 2,5 рази зменшилася й завантаженість районної лікарні. Однак, село Раків Ліс – все ще досить активне вогнище захворювання, відтак тримаємо руку на пульсі, – додала Галина Сергіївна.
Заслухавши відповідну інформацію та врахувавши озвучене, члени комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення про послаблення на території району карантинних обмежень.
З-поміж усього, з 15 липня дозволили:
- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів за умови дотримання відповідних санітарних норм, використання персоналом і відвідувачами цих закладів засобів індивідуального захисту;
- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб;
- проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні;
- діяльність готелів;
- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньорайонному сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботу закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.
Мешканці району закликають неухильно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та вдаватися до заходів дезінфекції.
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Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося сьогодні, 14 липня, під керівництвом першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Михаліка, - йдеться на сайті РДА.
Упродовж останніх тижнів на Камінь-Каширщині фіксувався високий рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію. Наразі ж ситуація дещо покращилася.
За словами завідувачки Камінь-Каширського міжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галини Кузнецової, у Камінь-Каширському районі спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності цією недугою.
– Це свідчить про те, що посилення карантинних заходів було необхідним, адже вдалося досягнути ефективного результату. Так, на сьогодні COVID-19 виявлено у 237 жителів району, серед яких одужало 162 особи. Інцидентність, у порівнянні з минулим тижнем, зменшилася, відповідає середньообласному показникові та становить 31,2. Разом із тим, у 2,5 рази зменшилася й завантаженість районної лікарні. Однак, село Раків Ліс – все ще досить активне вогнище захворювання, відтак тримаємо руку на пульсі, – додала Галина Сергіївна.
Заслухавши відповідну інформацію та врахувавши озвучене, члени комісії з питань ТЕБ та НС прийняли рішення про послаблення на території району карантинних обмежень.
З-поміж усього, з 15 липня дозволили:
- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів за умови дотримання відповідних санітарних норм, використання персоналом і відвідувачами цих закладів засобів індивідуального захисту;
- проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб;
- проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні;
- діяльність готелів;
- регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньорайонному сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботу закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.
Мешканці району закликають неухильно дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та вдаватися до заходів дезінфекції.
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