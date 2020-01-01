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Повідомили, чи будуть у Рожищі продавати автостанцію

Повідомили, чи будуть у Рожищі продавати автостанцію
Ще у червні приватне акціонерне товариство «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» виставило на продаж три автостанції у Цумані, Локачах і Рожищі. Мотивували це тим, що карантин завдав підприємству великих збитків через втрату пасажиропотоку.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Нагадаємо, раніше голова правління Інеса Корнейчук повідомляла, що значна частина пасажирів навіть після відновлення руху громадського транспорту залишилася із нелегальними перевізниками, ще частина людей – просто перестала їздити через втрату такої необхідності. В результаті підприємство опинилося у боргах перед багатьма міжнародними та внутрішніми перевізниками. Тому було вирішено виставили на продаж автостанції у Цумані, Локачах і Рожищі.

З огляду на таке рішення, Рожищенська міська рада звернулася до керівництва «ВОПАС» та висловила занепокоєння стосовно розміщення у ЗМІ оголошення про продаж діючої автостанції, зауваживши, що цей об’єкт є важливим елементом транспортної інфраструктури міста. А також запропонувала зустрітися з представниками «ВОПАС» та обговорити можливі шляхи вирішення проблеми.

З отриманої відповіді стало зрозуміло, що питання продажу автостанції вже неактуальне, а оголошення – зняли з інтернет-ресурсів. Також у листі зазначили, що найближчим часом питання про продаж автостанції не буде розглядатися взагалі.


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Теги: Рожище, автостанці, продаж
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