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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня
У Волинській області у середу, 15 липня, прогнозують мінливу хмарність, без лпадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 19-24º.

У Луцьку завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 21-23º

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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