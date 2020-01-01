Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу, 15 липня, прогнозують мінливу хмарність, без лпадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 19-24º.
У Луцьку завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 21-23º
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 19-24º.
У Луцьку завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 21-23º
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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