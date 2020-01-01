Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 липня





Про це



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 19-24º.



У Луцьку завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 21-23º

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу, 15 липня, прогнозують мінливу хмарність, без лпадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12º, вдень 19-24º.У Луцьку завтра, 15 липня, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11º, вдень 21-23º

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію