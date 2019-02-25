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У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО

У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО
Інфраструктура села Піддубці Луцького району покращилась завдяки реконструкції місцевого ФАПу під приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Аби оглянути заклад сільської медицини та привітати трудовий колектив, в амбулаторію сьогодні, 14 липня, завітав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Як розповіла очільнику області головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Чертюк, на сьогодні реконструйована амбулаторія забезпечена медичним обладнанням на 98 %, не вистачає лише сечового аналізатора, який планують купити за кошти Національної служби здоров’я України. Працює в закладі 9 штатних працівників.

Щодо фінансування медзакладу, то кошти йдуть напряму з НСЗУ відповідно до укладених декларацій із сімейними лікарями. В медзакладі наразі працює два сімейних лікаря, з якими уклали близько 4 тис. декларацій. На одного лікаря Національна служба здоров’я України сплачує орієнтовно 100 тис. грн. Відповідно Піддубцівська амбулаторія на сьогодні отримує близько 200 тис. грн. щомісяця.

Ці кошти розподіляються наступним чином: 20 % йде на адміністрування, не менше 15-ти % повинно спрямовуватися на розвиток закладу, решта – на заробітну плату працівників. Увесь розподіл відбувається згідно колективного договору та узгоджується з лікарями.

До слова, в амбулаторію планують взяти на роботу ще третього сімейного лікаря, бо радіус обслуговування дільниці – 15 км, зокрема в амбулаторії обслуговуються сусідні села Романів, Борохів, Ботин.

Оглянувши приміщення та поспілкувавшись з колективом, голова ОДА поцікавився, чи є якісь проблеми, які необхідно вирішити. Однак, ніяких зауважень не прозвучало.

Тож Юрій Погуляйко побажав медикам міцного здоров’я та здорових пацієнтів, адже на переконання очільника області, нова сучасна амбулаторія, в першу чергу, дозволить місцевому населенню отримувати якісні медичні послуги вчасно.

Довідково: реконструкція приміщення ФАПу здійснювалася в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Це спільний проект Міністерства охорони здоров’я України і Світового банку, на реалізацію якого затрачено кошти у сумі 4 млн. 675 тис. грн. Площа реконструкції приміщення – 247,2 кв.м.

У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО
У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО
У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО
У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО



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Теги: Піддубці, амбулаторія, робота
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