У Луцькому районі на повну запрацювала модернізована амбулаторія. ФОТО





Аби оглянути заклад сільської медицини та привітати трудовий колектив, в амбулаторію сьогодні, 14 липня, завітав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко,



Як розповіла очільнику області головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Чертюк, на сьогодні реконструйована амбулаторія забезпечена медичним обладнанням на 98 %, не вистачає лише сечового аналізатора, який планують купити за кошти Національної служби здоров’я України. Працює в закладі 9 штатних працівників.



Щодо фінансування медзакладу, то кошти йдуть напряму з НСЗУ відповідно до укладених декларацій із сімейними лікарями. В медзакладі наразі працює два сімейних лікаря, з якими уклали близько 4 тис. декларацій. На одного лікаря Національна служба здоров’я України сплачує орієнтовно 100 тис. грн. Відповідно Піддубцівська амбулаторія на сьогодні отримує близько 200 тис. грн. щомісяця.



Ці кошти розподіляються наступним чином: 20 % йде на адміністрування, не менше 15-ти % повинно спрямовуватися на розвиток закладу, решта – на заробітну плату працівників. Увесь розподіл відбувається згідно колективного договору та узгоджується з лікарями.



До слова, в амбулаторію планують взяти на роботу ще третього сімейного лікаря, бо радіус обслуговування дільниці – 15 км, зокрема в амбулаторії обслуговуються сусідні села Романів, Борохів, Ботин.



Оглянувши приміщення та поспілкувавшись з колективом, голова ОДА поцікавився, чи є якісь проблеми, які необхідно вирішити. Однак, ніяких зауважень не прозвучало.



Тож Юрій Погуляйко побажав медикам міцного здоров’я та здорових пацієнтів, адже на переконання очільника області, нова сучасна амбулаторія, в першу чергу, дозволить місцевому населенню отримувати якісні медичні послуги вчасно.



Довідково: реконструкція приміщення ФАПу здійснювалася в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Це спільний проект Міністерства охорони здоров’я України і Світового банку, на реалізацію якого затрачено кошти у сумі 4 млн. 675 тис. грн. Площа реконструкції приміщення – 247,2 кв.м.









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