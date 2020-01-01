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На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду

На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду
На Волині п'яний велосипедист "заробив" протокол від поліції за розпивання алкоголю у громадських місцях.

Інцидент трапився у Горохівському районі, - пише "Волинь-нова".

Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді

І на ровер, виявляється, небезпечно сідати, перехиливши кілька чарок.

Житель села Воля-Дружківська, який впав зі свого «залізного коня» на асфальт і знепритомнів. Велосипедиста опівночі на дорозі виявив інший автомобіліст.

Довелося викликати і правоохоронців, і медиків. Поліцейські склали на велосипедиста протокол за ч.2 статті 178 КУпАП України за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Це покарання чоловік отримує вже вдруге.

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Теги: Волинь, Луцьк, Горохів
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