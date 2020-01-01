На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду





Інцидент трапився у Горохівському районі, - пише



Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді



І на ровер, виявляється, небезпечно сідати, перехиливши кілька чарок.



Житель села Воля-Дружківська, який впав зі свого «залізного коня» на асфальт і знепритомнів. Велосипедиста опівночі на дорозі виявив інший автомобіліст.



Довелося викликати і правоохоронців, і медиків. Поліцейські склали на велосипедиста протокол за ч.2 статті 178 КУпАП України за розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Це покарання чоловік отримує вже вдруге.

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