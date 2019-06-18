На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО

У центрі одного з міст Волинської області невідомі розбили скло автомобіля.Про це йдеться у спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці.Як написала на сторінці користувачка з ніком Ксения, невідомі вибили скло в автомобілі Оpel Zafira.Користувачка шукає людей, які можуть надати якусь інформацію про пригоду, або тих, хто має відеозапис якихось подій поблизу місця інциденту.Також у коментарях жінка повідомила, що скло в автомобілі розбили в період з 2:00 до 4:30 у ніч з 13 на 14 липня, у дворі будинку на проспекті Перемоги, який знаходиться за магазином «Вопак», що у Нововолинську.