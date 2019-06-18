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На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО

На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО
У центрі одного з міст Волинської області невідомі розбили скло автомобіля.

Про це йдеться у спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці.

Як написала на сторінці користувачка з ніком Ксения, невідомі вибили скло в автомобілі Оpel Zafira.

Користувачка шукає людей, які можуть надати якусь інформацію про пригоду, або тих, хто має відеозапис якихось подій поблизу місця інциденту.

Також у коментарях жінка повідомила, що скло в автомобілі розбили в період з 2:00 до 4:30 у ніч з 13 на 14 липня, у дворі будинку на проспекті Перемоги, який знаходиться за магазином «Вопак», що у Нововолинську.
На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, розшук
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