На Волині невідомі потрощили автівку: шукають свідків. ФОТО
Сьогодні, 22:04
У центрі одного з міст Волинської області невідомі розбили скло автомобіля.
Про це йдеться у спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці.
Як написала на сторінці користувачка з ніком Ксения, невідомі вибили скло в автомобілі Оpel Zafira.
Користувачка шукає людей, які можуть надати якусь інформацію про пригоду, або тих, хто має відеозапис якихось подій поблизу місця інциденту.
Також у коментарях жінка повідомила, що скло в автомобілі розбили в період з 2:00 до 4:30 у ніч з 13 на 14 липня, у дворі будинку на проспекті Перемоги, який знаходиться за магазином «Вопак», що у Нововолинську.
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Про це йдеться у спільноті "Нововолинськ інфо" у фейсбуці.
Як написала на сторінці користувачка з ніком Ксения, невідомі вибили скло в автомобілі Оpel Zafira.
Користувачка шукає людей, які можуть надати якусь інформацію про пригоду, або тих, хто має відеозапис якихось подій поблизу місця інциденту.
Також у коментарях жінка повідомила, що скло в автомобілі розбили в період з 2:00 до 4:30 у ніч з 13 на 14 липня, у дворі будинку на проспекті Перемоги, який знаходиться за магазином «Вопак», що у Нововолинську.
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