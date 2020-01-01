Волинська інфекціоністка розповіла, чи потрібно у спеку носити маску





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Медична директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба підтверджує, що при високих температурах маска може зашкодити нашому здоров’ю. Вона каже, що медична маска не потрібна на природі. За її словами, якщо тривалий час носити маску, яка щільно прилягає до обличчя, при високих температурах утворюється певний конденсат.



«Ми видихаємо повітря, яке зволожує внутрішню частину маски. Воно є теплим, відповідно у такому середовищі можуть швидше розвиватися збудники. До прикладу, людина йде в спеку на пікнік. Вона задихається, а на внутрішній поверхні маски утворюється той конденсат, у якому дійсно дуже добре розвиваються збудники. Замість того, щоб вона нас захищала, то ми ще вдихаємо той конденсат назад у свої легені», – розповідає головна інфекціоністка Волині.



Існують групи людей, для яких заборонено носити маску. По-перше, це люди, які схильні до алергічних реакцій або ж мають чутливу шкіру. У таких умовах маска може подразнювати шкірні покрови, викликати висипання. До того ж, не всі психологічно готові носити маску.



«У деяких це може, власне, пов’язуватися із нестачею повітря. І психологічно людина просто не може. У неї відчуття, що їй нема повітря в масці. Є рекомендації, згідно з якими хворі люди не можуть і не повинні носити маски».



Крім того, Любов Серба зазначає, що Всесвітня організація охорони здоров’я також не рекомендує носити маски на вулиці.

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