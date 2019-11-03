В Чорне море увійшли кораблі НАТО





В Альянсі розраховують, що два навчання, в яких братимуть участь судна, допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерами, зокрема, України. Про це у вівторок, 14 липня, повідомила прес-служба Об'єднаного командування ВМС НАТО, - пише



Відзначається, що група SNMG2 прибула в Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в якості флагмана.



"Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців уперед. Цей візит у Чорне море, перший з моменту, коли я прийняв командування, відповідає напрямку морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками і партнерами", - сказав командувач SNMG2.



Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta 7 липня вийшли в Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас.



"З трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною і двома регіональними партнерами, Україною і Грузією, що межують з Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Крім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерами", - йдеться в заяві.



Заплановані візити до Болгарії і України найближчими днями.



Раніше в США заявили про важливість членства України в НАТО. У Конгресі припустили, що для стримування Росії на військовому і політичному рівнях Україна і Грузія повинні увійти в Альянс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чорне море увійшли кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2), які братимуть участь у двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України.В Альянсі розраховують, що два навчання, в яких братимуть участь судна, допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерами, зокрема, України. Про це у вівторок, 14 липня, повідомила прес-служба Об'єднаного командування ВМС НАТО, - пише Кореспондент Відзначається, що група SNMG2 прибула в Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом Alvaro de Bazan (F-101) в якості флагмана."Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців уперед. Цей візит у Чорне море, перший з моменту, коли я прийняв командування, відповідає напрямку морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками і партнерами", - сказав командувач SNMG2.Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta 7 липня вийшли в Чорне море, де до них приєднався румунський тральщик і з яким вони 10 липня прибули в Бургас."З трьома країнами-союзниками, Болгарією, Румунією та Туреччиною і двома регіональними партнерами, Україною і Грузією, що межують з Чорним морем, регулярно зустрічається Постійна військово-морська група в регіоні. Крім проведення патрулювання морської безпеки в міжнародних водах, ці два навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерами", - йдеться в заяві.Заплановані візити до Болгарії і України найближчими днями.Раніше в США заявили про важливість членства України в НАТО. У Конгресі припустили, що для стримування Росії на військовому і політичному рівнях Україна і Грузія повинні увійти в Альянс.

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