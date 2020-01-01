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На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових

На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
Бойовики поблизу Новомихайлівки на Донеччині застосували протитанковий ракетний комплекс «Фагот», унаслідок якого поранення отримали шестеро українських військових.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на штаб Операції об’єднаних сил.

Ще один військовий поблизу Водяного отримав поранення від обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Таким чином, загалом семеро українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій на Донбасі, зазначає штаб ООС.

«Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися — вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються», — ідеться в повідомленні.

13 липня в зоні бойових дій на Донбасі загинули троє українських військових, ще двоє постраждали.

Війна на Донбасі розпочалася у квітні 2014 року і триває вже сьомий рік. За останніми даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, за весь період збройного конфлікту від нього постраждали близько 41-44 тисяч людей.

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Теги: ООС
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