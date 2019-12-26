вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч

У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч
Міський бюджет Нововолинська за перше півріччя 2020 року отримав майже 260 тисяч гривень від роботи ЦНАПу.

За 6 місяців цього року у Нововолинський ЦНАП звернулося близько 7 тисяч громадян для отримання адміністративних послуг, - йдеться на сайті міськради.

"Однією з найбільш затребуваних послуг є видача паспорта громадянина України у формі ID-картки , а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Цією послугою за перше півріччя скористалося 568 громадян. Завдяки цьому до міського бюджету надійшло понад 143 тис.грн", -поінформувала начальник Нововолинського ЦНАПу Алла Ковальчук.

Також послугою державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скористалося 355 осіб, за реєстрацією фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та громадських формувань звернулося 559 громадян, за отриманням інших послуг- 5307.

Загалом за перше півріччя нинішнього року до міського бюджету за надання адміністративних послуг надійшло 259 тис. 523 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, ЦНАП, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч
Сьогодні, 05:18
В Першій лізі теж використовуватимуть VAR
Сьогодні, 04:19
В Чорне море увійшли кораблі НАТО
Сьогодні, 03:16
Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
Сьогодні, 02:12
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
Для Нововолинська на «Нову українську школу» передбачили понад 1 мільйон гривень Для Нововолинська на «Нову українську школу» передбачили понад 1 мільйон гривень
26 травень, 03:42
Майже 37 мільйонів гривень боргують за тепло мешканці міста на Волині Майже 37 мільйонів гривень боргують за тепло мешканці міста на Волині
01 травень, 23:28
У волинянина з квартири вкрали майже 10 тисяч доларів У волинянина з квартири вкрали майже 10 тисяч доларів
15 лютий, 13:20
У волинському селі незабаром відкриють ЦНАП У волинському селі незабаром відкриють ЦНАП
26 грудень, 2019, 06:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч
Сьогодні, 05:18
 0
В Першій лізі теж використовуватимуть VAR
Сьогодні, 04:19
 0
В Чорне море увійшли кораблі НАТО
Сьогодні, 03:16
 0
Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
Сьогодні, 02:12
 0
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
Сьогодні, 01:14
 0
Медіа
відео
1/8