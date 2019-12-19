В Першій лізі теж використовуватимуть VAR
Сьогодні, 04:19
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко оголосив, що з наступного туру в Першій лізі будуть використовувати систему VAR.
Про це повідомляє football.ua.
"Нове футбольне досягнення України! ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR в матчах Першої ліги вже з наступного туру. Це дуже важливе рішення, з огляду на шалену конкуренцію, яка зараз йде в Першій лізі за вихід в УПЛ. Аж вісім команд борються за перші місця! тому ціна помилки, в тому числі і суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати ймовірність їх допущення. Спасибі за це Комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА! ", - написав Андрій Павелко в своєму Facebook-акаунті.
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Про це повідомляє football.ua.
"Нове футбольне досягнення України! ФІФА підтримала мою ініціативу і дала згоду на використання VAR в матчах Першої ліги вже з наступного туру. Це дуже важливе рішення, з огляду на шалену конкуренцію, яка зараз йде в Першій лізі за вихід в УПЛ. Аж вісім команд борються за перші місця! тому ціна помилки, в тому числі і суддівської, дуже велика. VAR допоможе мінімізувати ймовірність їх допущення. Спасибі за це Комітету арбітрів на чолі з Лучано Лучі та колегам з ФІФА! ", - написав Андрій Павелко в своєму Facebook-акаунті.
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