На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО





Про це повідомляє



Коштувало таке встановлення півтори тисячі гривень. Підсвітку видно зі сторони парку «Слов’янський».



Освітлення купив депутат міськради Сергій Радкевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському встановили LED-світильник, який освічує фасад Васильківської ротонди уночі.Про це повідомляє БУГ. Коштувало таке встановлення півтори тисячі гривень. Підсвітку видно зі сторони парку «Слов’янський».Освітлення купив депутат міськради Сергій Радкевич.

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