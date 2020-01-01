вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО

На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
У Володимирі-Волинському встановили LED-світильник, який освічує фасад Васильківської ротонди уночі.

Про це повідомляє БУГ.

Коштувало таке встановлення півтори тисячі гривень. Підсвітку видно зі сторони парку «Слов’янський».

Освітлення купив депутат міськради Сергій Радкевич.

На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
Сьогодні, 01:14
У Білорусі – протести після відмови ЦВК реєструвати на виборах конкурента Лукашенка
Сьогодні, 00:14
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
14 липень, 23:39
З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
14 липень, 22:59
Схожі новини
У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани
14 липень, 16:43
У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток У Володимирі-Волинському відремонтують військовий гуртожиток
13 липень, 04:30
Дружини волинських військових навчають усіх охочих вишивати. ВІДЕО Дружини волинських військових навчають усіх охочих вишивати. ВІДЕО
11 липень, 21:42
Один з волинських коледжів співпрацюватиме зі СНУ Один з волинських коледжів співпрацюватиме зі СНУ
11 липень, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
Сьогодні, 01:14
 0
У Білорусі – протести після відмови ЦВК реєструвати на виборах конкурента Лукашенка
Сьогодні, 00:14
 0
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
14 липень, 23:39
 0
З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
14 липень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8