Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Населений пункт зафіксували перед дощем, - пише







Село Зимне, в якому розміщений Зимненський Святогірський жіночий монастир, – багате на історичне минуле. Ще в Х столітті у цих краях ревно молився святий рівноапостольний князь Володимир.



Згідно писемних документів, поселення на цій місцині виникло у часи Київської Русі (X—XII століття). А вперше Зимне згадується у 1450 році.



Назва Зимного – нині села, а колись околиці Володимира-Волинського – пов’язана з іменем князя Володимира. Він збудував на березі місцевої річки Луги два храми і зимовий княжий терем. Так з’явилась назва і в поселення, розташованого поруч із князівською резиденцією. А Святою почали називати тутешню гору після того, як той-таки Володимир зруйнував поганські капища і велів облаштувати це місце для поклоніння Ісусові Христу.



Наразі Зимне стало адміністративним центром об’єднаної територіальної громади. І об’єднало навколо себе 24-ри села.



Кількість населення села – 943 людини.



У Зимному функціонує ООЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» на 220 місць, клуб, бібліотека, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, відділення зв’язку, кілька підприємств та фермерських господарств, АТС на 195 номерів, а також 3 торговельних заклади.



Окрім цього, на території села знаходиться чимало цінних памяток історико-культурної спадщини: Успенський собор з печерами 1495 р., оборонні мури з баштами ХV ст., Троїцька церква 1567 р., Миколаївська церква 1601 р. та Городище V ст. і старий млин.



Та все ж візитною карточкою цього древнього села є величний Святогірський православний жіночий монастир, який заклали ще в ХІ ст.

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