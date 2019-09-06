вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Село Зимне, що у Володимир-Волинському районі, зняли з висоти пташиного польоту.

Населений пункт зафіксували перед дощем, - пише БУГ.



Село Зимне, в якому розміщений Зимненський Святогірський жіночий монастир, – багате на історичне минуле. Ще в Х столітті у цих краях ревно молився святий рівноапостольний князь Володимир.

Згідно писемних документів, поселення на цій місцині виникло у часи Київської Русі (X—XII століття). А вперше Зимне згадується у 1450 році.

Назва Зимного – нині села, а колись околиці Володимира-Волинського – пов’язана з іменем князя Володимира. Він збудував на березі місцевої річки Луги два храми і зимовий княжий терем. Так з’явилась назва і в поселення, розташованого поруч із князівською резиденцією. А Святою почали називати тутешню гору після того, як той-таки Володимир зруйнував поганські капища і велів облаштувати це місце для поклоніння Ісусові Христу.

Наразі Зимне стало адміністративним центром об’єднаної територіальної громади. І об’єднало навколо себе 24-ри села.

Кількість населення села – 943 людини.

У Зимному функціонує ООЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» на 220 місць, клуб, бібліотека, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, відділення зв’язку, кілька підприємств та фермерських господарств, АТС на 195 номерів, а також 3 торговельних заклади.

Окрім цього, на території села знаходиться чимало цінних памяток історико-культурної спадщини: Успенський собор з печерами 1495 р., оборонні мури з баштами ХV ст., Троїцька церква 1567 р., Миколаївська церква 1601 р. та Городище V ст. і старий млин.

Та все ж візитною карточкою цього древнього села є величний Святогірський православний жіночий монастир, який заклали ще в ХІ ст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Зимне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 06:17
У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч
Сьогодні, 05:18
В Першій лізі теж використовуватимуть VAR
Сьогодні, 04:19
В Чорне море увійшли кораблі НАТО
Сьогодні, 03:16
Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
Сьогодні, 02:12
Схожі новини
Школа онлайн: як у волинському селі організували дистанційне навчання Школа онлайн: як у волинському селі організували дистанційне навчання
17 березень, 21:56
На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО На Волині із занедбаного торф’яника роблять рекреаційний комплекс «Атошник». ФОТО, ВІДЕО
27 лютий, 08:10
У волинській громаді з'явилось соціальне таксі У волинській громаді з'явилось соціальне таксі
06 вересень, 2019, 15:26
Шестеро дітей залишилися без матері: на Волині судили чоловіка, через якого в аварії загинула його дружина Шестеро дітей залишилися без матері: на Волині судили чоловіка, через якого в аварії загинула його дружина
01 квітень, 2019, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинське село показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 06:17
 0
У волинському місті ЦНАП за пів року заробив майже 260 тисяч
Сьогодні, 05:18
 0
В Першій лізі теж використовуватимуть VAR
Сьогодні, 04:19
 0
В Чорне море увійшли кораблі НАТО
Сьогодні, 03:16
 0
Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
Сьогодні, 02:12
 0
Медіа
відео
1/8