вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 836 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 37

В Україні – 836 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 37
В Україні станом на 15 липня зафіксували 55 607 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 836.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 977 пацієнтів одужали.

Загалом в Україні зареєстрували 1 427 смертей від COVID-19. Одужали – 28 131. Хворіють нині – 26 049 пацієнти.

На Волині за останню добу зафіксували 37 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3117 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, Волинь, РНБО, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов
Сьогодні, 08:49
Де і за скільки у Луцьку можна зробити ІФА-тест на коронавірус
14 липень, 17:02
На Лесі Українки у Луцьку просять знести «жахливу» зону відпочинку
14 липень, 12:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку на 15 липня
Сьогодні, 09:20
В Україні – 836 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:07
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови, – Степанов
Сьогодні, 08:49
Волинські енергетики пересядуть на електромобілі
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29 Ранок 13 липня: в Україні – 612 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 29
13 липень, 09:03
Ранок 9 липня: в Україні – 810 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 50 Ранок 9 липня: в Україні – 810 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 50
09 липень, 08:56
Ранок 7 липня: в Україні – 564 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 36 Ранок 7 липня: в Україні – 564 нові випадки коронавірусу, з них на Волині – 36
07 липень, 09:26
В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63 В Україні – 876 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 63
03 липень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автомобіль в селі Дерно викрав неповнолітній: хлопець встиг проїхати ним понад 100 кілометрів
Сьогодні, 10:26
 0
Коли Луцьк пустить міські маршрутки у Прилуцьке та інші села
Сьогодні, 10:20
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 липня
Сьогодні, 10:15
 0
Які волинські дороги ремонтуватимуть цьогоріч. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Рятували риб і конфісковували сітки: як на Волині минув тиждень «полювання» на рибалок-браконьєрів
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8