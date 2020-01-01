В Україні – 836 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 37





Про це повідомляють на спеціальному



Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 977 пацієнтів одужали.



Загалом в Україні зареєстрували 1 427 смертей від COVID-19. Одужали – 28 131. Хворіють нині – 26 049 пацієнти.



На Волині за останню добу зафіксували 37 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3117 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 15 липня зафіксували 55 607 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них за добу – 836.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу Протягом доби зафіксували 15 нових летальних випадків. 977 пацієнтів одужали.Загалом в Україні зареєстрували 1 427 смертей від COVID-19. Одужали – 28 131. Хворіють нині – 26 049 пацієнти.На Волині за останню добу зафіксували 37 нових випадків. На щастя, жодна людина за останню добу не померла від ускладнень коронавірусу. Загальна кількість хворих в області становить 3117 випадків. 74 людини за увесь час померли від ускладнень хвороби.

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