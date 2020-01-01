Курс валют у Луцьку на 15 липня
Сьогодні, 09:20
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.04, а продаж – 27.13.
Євро при купівлі становить – 30.53, продажу – 30.70.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.55, продаж – 6.78.
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Євро при купівлі становить – 30.53, продажу – 30.70.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.55, продаж – 6.78.
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