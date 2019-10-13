У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем
Сьогодні, 09:30
У селі Нові Червища Камінь-Каширського району горіла господарська споруда. Імовірною причиною надзвичайники вважають дитячі пустощі з вогнем.
Про це працівники Управління ДСНС України у Волинській області повідомили на сторінці у Facebook
Так, приблизно о 17:20 14 липня працівники ДСНС отримали виклик у село Нові Червища, де у дерев’яній господарській будівлі виникла пожежа. Вогонь знищив покрівлю nf пошкодив перекриття будинку.
Для гасіння полум’я задіяли три одиниці техніки 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський Управління ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони села Тоболи та Маневицького лісгоспу.
Пожежу локалізували о 17:35, ліквідували о 17:55.
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Про це працівники Управління ДСНС України у Волинській області повідомили на сторінці у Facebook
Так, приблизно о 17:20 14 липня працівники ДСНС отримали виклик у село Нові Червища, де у дерев’яній господарській будівлі виникла пожежа. Вогонь знищив покрівлю nf пошкодив перекриття будинку.
Для гасіння полум’я задіяли три одиниці техніки 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський Управління ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони села Тоболи та Маневицького лісгоспу.
Пожежу локалізували о 17:35, ліквідували о 17:55.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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