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У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем

У селі на Волині трапилася пожежа через дитячі пустощі з вогнем
У селі Нові Червища Камінь-Каширського району горіла господарська споруда. Імовірною причиною надзвичайники вважають дитячі пустощі з вогнем.

Про це працівники Управління ДСНС України у Волинській області повідомили на сторінці у Facebook

Так, приблизно о 17:20 14 липня працівники ДСНС отримали виклик у село Нові Червища, де у дерев’яній господарській будівлі виникла пожежа. Вогонь знищив покрівлю nf пошкодив перекриття будинку.

Для гасіння полум’я задіяли три одиниці техніки 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський Управління ДСНС у Волинській області, місцевої пожежної охорони села Тоболи та Маневицького лісгоспу.

Пожежу локалізували о 17:35, ліквідували о 17:55.

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Теги: Волинь, Нові Червища, діти, пожежа
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